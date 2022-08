Coronavirus ultime notizie. Oggi 23.438 nuovi casi e 84 decessi

In Puglia 1 morto e 1.356 casi, il 14,6% dei test

Sono 1.356 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia su 9.328 test, con una incidenza del 14,6%. C’è solo una vittima registrata. Il numero di casi maggiori in provincia di Lecce (452), poi Bari (363), Foggia (151), Taranto (136). Nel Brindisino sono stati rilevati 135 casi, nella Bat 77. I positivi residenti fuori regione sono 39 e 3 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive in Puglia sono 21.654, delle quali 279 (ieri 286) sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva (come ieri).



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Friuli Venezia Giulia 693 nuovi casi, tre i decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 4.307 test e tamponi sono state riscontrate 693 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 1.807 tamponi molecolari sono stati rilevati 123 nuovi contagi. Sono inoltre 2.500 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 570 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono cinque mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 161. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 3 persone, di cui 1 a Trieste e 2 a Udine. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.339. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 472.562 persone.

Sardegna, 613 nuovi casi e due decessi

“In Sardegna si registrano oggi 613 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 546 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3043 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8 ( - 3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 107 ( - 8 ). 13.372 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 416 ). Si registrano due decessi: un uomo di 88 anni, residente nella provincia di Sassari e un paziente residente nella provincia di Nuoro’’. Lo comunica la Regione Sardegna.



Leggera risalita ricoverati in ospedali Umbria

Tornano leggermente a salire i ricoverati Covid in Umbria, ora 163, otto in più di mercoledì, mentre restano stabili, due, i posti occupati nelle terapie intensive e si registra un altro morto legato al virus, 2.061 dall’inizio della pandemia. Nell’ultimo giorno sono emersi 354 nuovi casi e 424 guariti, con gli attualmente positivi in calo a 4.440, 71 in meno. Sono stati analizzati 2.003 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 17,6 per cento, era 17,9 mercoledì e 19,8 per cento lo stesso giorno della scorsa settimana.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Alto Adige 219 casi e nessun decesso

Dopo i quattro morti di ieri, non ci sono vittime da covid in Alto Adige nel nuovo bollettino quotidiano diramato dall’azienda sanitaria. Il totale dei morti da inizio pandemia resta fermo a 1.528. I nuovi casi sono 219, frutto dell’analisi di 183 tamponi pcr (2 positivi) e 1.399 antigenici (217 positivi). Ancora in lieve calo l’incidenza settimanale, oggi a 285 casi ogni 100mila abitanti (-11 rispetto a ieri). I nuovi guariti sono 257, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 2.141 (-38). A ieri, le persone ricoverate erano 32 negli ospedali e altre 9 nelle strutture private convenzionate. Sempre vuote le terapie intensive.