Coronavirus ultime notizie. Iss, per no vax fino a 6 volte più alto rischio morte, 4 volte intensiva

Le persone non vaccinate contro Covid-19, rispetto a quelle vaccinate, corrono un rischio fino a 6 volte maggiore di morte e fino a 4 volte più alto di ricovero in terapia intensiva. È quanto emerge dal report esteso dell’Istituto superiore di sanità sull’andamento di Covid-19 in Italia. “Il tasso di mortalità standardizzato per età, relativo alla popolazione di età maggiore o uguale a 12 anni, nel periodo 1-31 luglio - si legge - per i non vaccinati (35,1 decessi per 100.000 abitanti) risulta circa due volte e mezzo più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni o meno (14,8 decessi/100.000) e circa 6 più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (5,7 decessi/100.000)”.

Quanto ai ricoveri, “il tasso di ospedalizzazione standardizzato per età, relativo alla popolazione di età maggiore o uguale a 12 anni, nel periodo 8 luglio-7 agosto, per i non vaccinati (137,2 ricoveri per 100.000 abitanti) risulta quasi il doppio rispetto ai vaccinati con ciclo completo da 120 giorni o meno (78,9 ricoveri/100.000) e quasi 4 volte più alto rispetto ai vaccinati con dose aggiuntiva/booster (36,6 ricoveri/100.000)”. L'efficacia del vaccino (riduzione percentuale del rischio nei vaccinati rispetto ai non vaccinati) nel periodo di prevalenza Omicron (a partire dal 3 gennaio 2022) per i vaccinati con booster è pari al 45% nel prevenire l’infezione da Sars-CoV-2, e all’84% nel prevenire casi di malattia severa.

Veneto, 2.698 casi e 10 decessi in 24 ore

Rimane complessivamente stabile, nelle ultime 24 ore, la situazione riguardante i nuovi casi di Covid in Veneto: 2.698 contro i 2.625 di ieri. Il totale è ora a 2.188.936. Si segnalano 10 decessi (6 ieri), con il totale a 15.341. In diminuzione anche gli attuali positivi, che sono 49.796 (-1.001), e i dati clinici, con 730 ricoveri in area medica (-23) e 34 in terapia intensiva (-13).

Rallenta corsa virus ma altri quattro decessi in Sardegna

Rallenta la corsa del Covid in Sardegna, dove però nelle ultime 24 ore si registrano altri 4 decessi; due nella Asl di Nuoro e due nella Asl di Sassari. I nuovi casi accertati sono 467 (- 74), di cui 447 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.866 tamponi per un tasso di positività che scende dal 20,1 al 16,2 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 10, in calo invece quello in area medica, per un totale di 104 (- 3) posti letto occupati da positivi. In frenata i casi di isolamento domiciliare, complessivamente 12.275 (- 1.021 ).



Toscana, i nuovi casi sono 995 e un decesso

In Toscana sono 1.373.085 i casi di positività al Coronavirus, 995 in più rispetto a ieri (184 confermati con tampone molecolare e 811 da test rapido antigenico) e si è verificato un morto. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.280.224 (93,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 851 tamponi molecolari e 6.260 tamponi antigenici rapidi, di questi il 14% è risultato positivo. Sono invece 1.508 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 66% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 82.230, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 316 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registra un nuovo decesso.