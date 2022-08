Coronavirus ultime notizie. Oggi in Italia 8.355 casi (-19,8% sulla settimana) e 60 morti

In Puglia 383 casi, l’8,7% dei test; nessun decesso

Oggi in Puglia si registrano 383 nuovi casi di positività al Covid su 4.393 test eseguiti nelle ultime 24 ore per una incidenza dell’ 8,7%. Nessun decesso è stato registrato. I nuovi casi sono stati rilevati nelle province di Bari (125), Bat (19), Brindisi (29), Foggia (36), Lecce (120) e Taranto (34). Sono residenti fuori regione altre 15 persone risultare positive in Puglia mentre per altri cinque casi non si conosce la provincia di appartenenza. Delle 21.077 persone attualmente positive, 254 sono ricoverate in area non critica e 12 in terapia intensiva.

Il 5 settembre riunione Aifa, probabile esame nuovi vaccini

Fissata per il prossimo 5 settembre una riunione straordinaria della Commissione tecnico scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa). Sul tavolo, potrebbe esserci con grande probabilità - come già annunciato dal direttore generale Nicola Magrini - l’esame dei nuovi vaccini anti-Covid aggiornati contro le varianti delle aziende Pfizer e Moderna. Il Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) terrà infatti una riunione straordinaria il primo settembre per valutare proprio due richieste di autorizzazione di vaccini mRna per il Covid-19 adattati per il ceppo originale e la subvariante BA.1 Omicron. Una domanda è stata presentata da Moderna per Spikevax e una da Pfizer BioNTech per Comirnaty. L’obiettivo della riunione è quello di concludere la valutazione delle due domande, se possibile.

In Veneto 689 nuovi casi e tre decessi

Sono 689 i nuovi casi di contagio registrati in Veneto nelle ultime 24 ore e tre i decessi. È quanto emerge dal bollettino della Regione Veneto sull’andamento del Covid.

Oggi in Abruzzo 359 nuovi positivi e due morti

Sono 359 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 537.607. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e si attesta a 3.628. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 507.911 dimessi/guariti (+545 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 26.613 (+357 rispetto a ieri). Di questi, 147 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 557 tamponi molecolari (2.452.185 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 1.208 test antigenici (4.244.904).

Marche, incidenza in calo a 353

Torna a salire il numero di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: +5 nell’ultima giornata fanno salire il totale a 82: il numero di ricoveri cresce esclusivamente tra i degenti di reparti non intensivi (in tutto sono 76) mentre restano invariati i numeri in Terapia intensiva e Semintensiva (3 ricoverati per entrambe le aree). I positivi rilevati in un giorno sono 270 (5.315 in una settimana) sulla base di 916 tamponi eseguiti. L’incidenza di casi ogni 100mila abitanti prosegue la propria discesa: nell’ultima giornata da 364,23 a 353,39. Oltre ai ricoverati, ci sono dieci persone in osservazione nei pronto soccorso (-1 rispetto a ieri). Mentre sono 9.569 le persone in quarantena (-64 in un giorno) di cui però solo 33 con sintomi.