Ucraina, ultime notizie. Zelensky: «Servono missili a lungo raggio o continueranno a distruggere le nostre città»

15:13 Tajani, da Italia no armi offensive a Kiev, non siamo in guerra

«La situazione della guerra in Ucraina è molto difficile, siamo molto preoccupati, lavoriamo tutti per la pace e noi, come ha deciso il Parlamento, siamo pronti a inviare armi difensive. Non invieremo mai armi offensive contro la Russia, perché noi non siamo in guerra con la Russia, non abbiamo nulla con il popolo russo, stiamo soltanto difendendo l’indipendenza dell’Ucraina, questo deve essere molto chiaro». Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a «Mezz’ora in più» su Rai3. «Non ci saranno acrri armati italiani», ha rimarcato.