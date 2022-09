Coronavirus ultime notizie 29 settembre 2022

Ascolta la versione audio dell'articolo

In sette giorni i contagi Covid in Italia sono cresciuti del 34 per cento. Secondo il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe nella settimana 21-27 settembre, rispetto alla precedente, i nuovi casi sono saliti da poco più di 120mila a oltre 160mila. Aumentano in misura minore - +4,5% - anche i ricoverati con sintomi (158 in più, in totale 3.653), mentre prosegue il calo delle terapie intensive (-14,7%, 22 in meno per un totale di 128) e dei morti (-8,1%) che sono stati 307 rispetto ai 334 della settimana prima. Con la risalita dei contagi, aumentano del 7,3% i casi attualmente positivi (444.389 contro 414.067) e del 7,4% le persone in isolamento domiciliare (440.608 contro 410.422).

“Dopo il modesto incremento registrato la scorsa settimana - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - assistiamo ad un balzo di nuovi casi settimanali (+34%) che da poco meno di 108mila arrivano a sfiorare quota 161mila, con una media mobile a sette giorni di quasi 23mila casi al giorno. L’incremento dei contagi riguarda, anche se in maniera eterogenea, tutte le Regioni (dal +5,9% della Sicilia al +50,9% del Veneto) e pressoché tutte le Province: 101 segnano un incremento (dal +3,3% di Reggio di Calabria al +82,6% di Pescara) e 6 una diminuzione (dal -0,6% di Agrigento al -21,3% di Enna). L’incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti in 4 Province: Vicenza (589), Pescara (574), Trento (531) e Belluno (522). Si registra anche un aumento del numero dei tamponi totali (+10,1%): da 969.140 della settimana 14-20 settembre a 1.066.571 della settimana 21-27 settembre. In particolare i tamponi rapidi sono aumentati del 13,3%, mentre quelli molecolari sono diminuiti dell’1,7 per cento.



Cartabellotta: virus circolerà di più con stop mascherine su mezzi pubblici

“La ripresa della circolazione virale è ben documentata sia dall'incremento del tasso di positività dei tamponi, sia dalla netta risalita dei nuovi casi che fa già sentire i primi effetti sui ricoveri in area medica. Peraltro, accanto alla ripresa delle lezioni scolastiche, alla maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e all'elevata percentuale di reinfezioni, l'imminente decadenza dell'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici contribuirà ad un ulteriore aumento della circolazione virale”. A evidenziare il rischio che l’addio alle mascherine sui mezzi possa accelerare la corsa del virus in Italia è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Altri 2.065 nuovi casi e otto morti in Toscana

Altri 2.065 nuovi casi di contagio (età media 51 anni, rapporto positivi/tamponi 18,73% in crescita dal 18,17% di ieri) e altri otto morti per Covid nelle 24 ore in Toscana. Le ultime vittime sono dell’area di Firenze (quattro), Lucca (una) e Arezzo (tre). Il totale delle vittime sale a 10.774 decessi dall’inizio della pandemia. I casi odierni portano a 1.404.272 il totale dei positivi censiti dall’inizio della pandemia in Toscana (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono del +0,1% - sono stati 1.409 nelle 24 ore con il tampone negativo - e raggiungono quota 1.308.543 (93,2% dei casi totali). I positivi attuali sono 84.955 (+0,8% su ieri). Tra loro 212 persone sono ricoverate in ospedale (+19 persone su ieri pari al +9,84%) di cui quattro in terapia intensiva (+2 persone, pari al +100%). Inoltre ci sono ancora 84.743 persone positive in isolamento a casa che “presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o privi di sintomi” (+629 su ieri, pari al +0,7%).

1.222 positivi e tre decessi in Friuli Venezia Giulia

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1.222 positività al Covid da 5.378 tamponi, di cui 254 da 2.128 tamponi molecolari e 968 da 3.250 tamponi antigenici; si sono registrati 3 decessi, 2 a Udine e 1 a Trieste. In terapia intensiva sono ricoverate 4 persone, 136 negli altri reparti. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 486,7. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 491.662 positività, mentre i decessi sono stati 5.431.