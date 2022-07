Coronavirus ultime notizie. Speranza: “Prepariamo campagna vaccinazione larga adatta a Omicron per l’autunno”

Nessun decesso e calano casi e ricoveri in Sardegna

Nessun nuovo decesso per Covid in Sardegna dove si registrano quasi 800 casi in meno nelle ultime 24 ore. Complessivamente cono 1620 i contagi di cui 1555 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6278 tamponi con un tasso di positività che cala dal 30 al 25,8%. In calo anche i ricoverati nei reparti di terapia intensiva ( -1 ), che sono 9, e in area medica (-4), che passano a 124. Sono 29316 i casi di isolamento domiciliare (+1222).



In Puglia nessun decesso e 5.440 casi

Oggi in Puglia si registrano 5.440 nuovi casi di contagio Covid su 18.537 test analizzati nelle ultime 24 ore per una incidenza del 29,3 per cento. Non si registrano decessi. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (1.555), Bat (486), Brindisi (641), Foggia (616), Lecce (1.328), Taranto (715). Sono residenti fuori regione altre 88 persone risultate positive in Puglia. Provincia in definizione per altri 11 casi. Delle 55.906 persone attualmente positive 341 sono ricoverate in area non critica (ieri 338) e 14 in terapia intensiva (come ieri).



Dieci ricoverati in più in Umbria in ultimo giorno

Crescono ancora e arrivano a sfiorare quota 200 i ricoverati Covid in Umbria, 197 a domenica 3 luglio, dieci in più di sabato. Passano a sei, da cinque, i posti occupati nelle rianimazioni da pazienti positivi al virus. Emerge dai dati della Regione. L’aumento dei ricoverati riguarda tre posti in area medica Covid e sei negli altri reparti. Salgono ancora anche gli attualmente positivi tornati più di 16mila, 16.014, 610 in più rispetto a sabato. Dato legato a 1.518 nuovi positivi e 908 guariti mentre non si registrano altri morti per il virus. Sono stati analizzati 4.423 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 34,3 per cento era il 28,3 per cento domenica scorsa.