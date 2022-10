Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 13.316 casi (+33,1% sulla settimana) e 47 morti

336 positivi e tre decessi in Friuli Venezia Giulia

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 336 positività al Covid da 1.812 tamponi, di cui 77 da 826 tamponi molecolari e 259 da 986 tamponi antigenici; si sono registrati 3 decessi, 1 a Udine e 2 a Trieste. In terapia intensiva sono ricoverate 5 persone, 174 negli altri reparti. L’incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 597,3. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 495.075 positività, mentre i decessi sono stati 5.435.

In Abruzzo 472 nuovi casi e quattro decessi

Sono 472 i nuovi casi di Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Sono emersi dall’analisi di 259 tamponi molecolari e 1.622 test antigenici: il tasso di positività è pari al 25,1%. Si registrano quattro nuovi decessi (pazienti di età compresa tra 63 e 92 anni); il bilancio delle vittime sale a 3.671. Gli attualmente positivi sono 30.720 (-97): 153 pazienti (+4) sono ricoverati in ospedale in area medica e uno(-1) è in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 527.382 (+565). Il totale dei casi sale a 561.773: 113.891 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+71), 160.452 in provincia di Chieti (+100), 131.911 in provincia di Pescara (+176), 134.737 in provincia di Teramo (+114) e 12.365 fuori regione (+4), mentre per 8.417 (+7) sono in corso verifiche sulla provenienza.



Ricoverati stabili in Umbria ma più positivi

Ricoverati Covid stabili in Umbria, 114, con due posti occupati nelle terapie intensive. Questo in base ai dati della Regione. Nell’ultimo giorno sono emersi 451 nuovi positivi, 400 guariti e un nuovo morto. Gli attualmente positivi salgono quindi 5.974, 50 in più rispetto a domenica. Sono stati analizzati 1.069 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 42,1 per cento mentre lunedì della scorsa settimana era del 28,2 per cento.

In Puglia 442 nuovi casi, il 5,4% dei test

Sono 442 nuovi casi di persone positive al coronavirus registrate nelle ultime 24 ore in Puglia, su 8.059 test giornalieri eseguiti. Non ci sono vittime. Delle 12.280 persone attualmente positive, 115 sono ricoverate in area non critica e 6 in terapia intensiva.

Report Ocse: con Covid aumentano giovani Neet, 34,6% tra i 25-29 anni

Nel periodo del Covid è aumentata la quota dei Neet, i giovani adulti che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo per periodi prolungati. Nel suo report annuale ’Education at a Glance 2022’ l’Ocse rileva come la quota di Neet di età compresa tra 25 e 29 anni in Italia era già in aumento al 31,7% durante la pandemia da Covid nel 2020, e ha continuato ad aumentare fino al 34,6% nel 2021. In questa fascia d’età sono più le donne (il 39%) che gli uomini. Per i giovani tra 20 e 24 anni, la quota era diminuita tra il 2019 e il 2020 dal 28,5% al 27,4%, ed è aumentata fino al 30,1% nel 2021.