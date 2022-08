Coronavirus ultime notizie. Covid, oggi altri .31.088 casi (-12,1% sulla settimana) e 98 decessi

In Umbria ricoverati in calo, a livelli fine giugno

Scendono a 153 i ricoverati Covid in Umbria, sette in meno di lunedì. Un livello così basso non si toccava dalla fine di giugno: tra il 28 e il 29 passarono infatti da 147 a 158. Al 30 agosto restano tre i posti occupati nelle intensive e si registrano altri due morti. Lo si ricava dai dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono emersi 395 nuovi positivi e 615 guariti, con gli attualmente positivi scesi a 3.811, 222 in meno di lunedì. Sono stati analizzati 2.900 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 13,6 per cento, in calo rispetto al 16,9 per cento di martedì della scorsa settimana.

Oms, priorità quarta dose e vaccino Covid con antinfluenza

“La priorità ora è somministrare una seconda dose di richiamo del vaccino anti-Covid ai più vulnerabili, inclusi gli anziani, gli individui immunocompromessi e quelli con patologie pregresse. Stiamo anche esortando i paesi a somministrare il vaccino antinfluenzale insieme al vaccino Covid, quando possibile”. Lo ha affermato il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità per la Regione europea (Oms Europa), Hans Kluge, in conferenza stampa.



In merito alla strategia da adottare in vista della stagione invernale, Kluge ha rilevato che “con una maggiore attenzione alla sorveglianza a livello di comunità, al rilevamento dei casi e alla cura, la strategia sottolinea la necessità di una diagnosi precoce e l'accesso alle cure primarie con gli antivirali orali per i pazienti vulnerabili”. Ciò significa, ha spiegato, “continuare a stabilizzare la trasmissione, senza la necessità di misure generali. La strategia affronta anche problemi persistenti come la salute mentale e il burnout degli operatori sanitari, il tutto in un unico quadro di risposta”.

Kluge ha tuttavia ricordato che, anche se l'introduzione della vaccinazione “continua a progredire nella maggior parte dei paesi, compresi i paesi a reddito medio e basso, milioni di persone rimangono non vaccinate in molte parti della nostra Regione; dobbiamo trovare modi migliori per raggiungerli”, ha avvertito. Allo stesso tempo, “le persone dovrebbero adottare misure di buon senso per proteggersi, come indossare le mascherine al chiuso in luoghi affollati e sui mezzi pubblici, ventilare bene gli spazi e lavarsi le mani regolarmente”. Questi, ha concluso Kluge, “non sono nuovi messaggi, ma rimangono fondamentali per la sicurezza personale. La scelta di utilizzare queste misure semplici ma efficaci spetta a ciascuno di noi”.

Oggi in Abruzzo 1.231 nuovi casi e tre morti

Sono 1.231 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 538.837. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 3 nuovi casi (dei deceduti comunicati in data odierna un caso di Teramo è relativo ai giorni passati) e si attesta a 3.631. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 508.656 dimessi/guariti (+745 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 26.550 (-63 rispetto a ieri). Di questi, 140 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (come ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.