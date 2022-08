Coronavirus ultime notizie. Oggi 21.817 nuovi casi (-14,1% sulla settimana) e 98 vittime

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Stabili i ricoverati per Covid in ospedali dell’Umbria

Ricoverati Covid stabili, 153, con tre posti occupati nelle intensive, in Umbria. Lo riporta il sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono emersi 361 nuovi casi, 391 guariti e un altro morto. Gli attualmente positivi sono in discesa a 3.780, 31 in meno. Sono stati analizzati 2.199 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,4 per cento, in crescita rispetto al 13,6 di martedì ma in calo rispetto al 17,9 registrato lo stesso giorno della scorsa settimana.



In Abruzzo 755 nuovi casi e nessun decesso

Sono 755 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza – al netto dei riallineamenti – a 539592. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e rimane fermo a 3.631. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 509343 dimessi/guariti (+687 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità precisando che gli attualmente positivi in Abruzzo sono 26.618 (+68 rispetto a ieri). Di questi, 131 pazienti (-9 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (come ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1370 tamponi molecolari (2.454.607 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3.710 test antigenici (4.254.089).



Un morto e 224 nuovi contagi in Alto Adige

Un’altra persona è morta per le conseguenze dell’infezione da Covid-19 in Alto Adige. Il totale delle vittime della pandemia è ora di 1.529. Lo segnala l’Azienda sanitaria provinciale i cui laboratori, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 224 nuovi casi positivi al coronavirus. Di questi, tre sono stati rilevati sulla base di 156 tamponi pcr (51 dei quali nuovi test) e 221 sulla base di 1.370 test antigenici. Sono in calo l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 253 (tre in meno rispetto ad ieri) ed il numero degli attualmente positivi ed in isolamento che sono 1.945 (123 in meno. Resta stabile il numero dei pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva (1) e in area medica (39) mentre diminuisce da 9 a 6 quelli dei pazienti assistiti nelle strutture private convenzionate (dati aggiornati al 30 agosto). I guariti sono 346 per un totale di 251.650.