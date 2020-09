Coronavirus ultime notizie. Oms: autunno duro in Europa, i morti aumenteranno. Record casi nel mondo, 307.930 in 24 ore

8:46 La Nuova Zelanda proroga le restrizioni

La Nuova Zelanda ha prorogato di un'altra settimana le misure restrittive imposte per far fronte alla diffusione del coronavirus nel Paese dopo la segnalazione, oggi, di un altro caso di contagio. Lo ha annunciato la premier Jacinda Ardern, secondo quanto riporta la Cnn. Nella città di Auckland le restrizioni prevedono tra l'altro un limite di 10 persone agli assembramenti e l'imposizione del distanziamento sociale per le attività commerciali. Nel resto del Paese sono vietati assembramenti con oltre 100 persone e il distanziamento sociale nei luoghi pubblici, come le biblioteche e le piscine. L'uso della mascherina è obbligatorio sui mezzi pubblici e gli aerei, ma non a bordo dei traghetti che collegano le isole. Secondo la Johns Hopkins University la Nuova Zelanda registra ad oggi 1.798 contagi e 24 morti.