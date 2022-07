Coronavirus, ultime notizie. Costa: ”Su tavolo governo nessuna misura restrittiva

In Puglia 3.649 casi e nessun morto, incidenza al 32%

Sono 3.649 i nuovi casi di Covid 19 rilevati in Puglia su 11.389 Test giornalieri registrati nelle ultime 24 ore, con una incidenza del 32%. Non ci sono state vittime. La provincia più colpita dai nuovi casi è quella di Bari (1.099) , seguita da quella di Lecce con 977 nuovi positivi. Nella Bat sono 318; nel Brindisino, 427; nel Foggiano 391 e nel Tarantino sono 377. I residenti fuori regione sono 55 e 5 di provincia in definizione. Delle 58.236 persone attualmente positive, 373 (ieri erano 341) sono ricoverate in area non critica e 14 in terapia intensiva, senza variazioni da ieri.

Altri 14 ricoverati in più in ospedali Umbria

Altri 14 ricoverati Covid in più negli ospedali dell’Umbria nell'ultimo giorno, 211 in totale. Stabili invece, sei, i posti occupati nelle rianimazioni. In base ai dati della Regione aggiornati a lunedì 4 luglio sale a oltre il 37,3 per cento il tasso di positività dei 1.659 tra tamponi e test antigenici analizzati. Dai quali sono scaturiti 619 nuovi casi e 242 guariti. In un giorno ancora senza nuovi morti per il virus gli attualmente positivi diventano 16.391, 377 in più di domenica.

In Piemonte 1.903 nuovi casi, +37 ricoverati

Cresce l’occupazione dei letti con malati Covid in Piemonte: rispetto a ieri ci sono 37 pazienti in più, tutti nei reparti ordinari, dove il totale è salito a 424. Stabile, invece, la situazione in terapia intensiva,: 10 ricoverati, lo stesso numero di ieri. I nuovi casi accertati con 12.510 tamponi sono 1.903, con un tasso di positività del 15,2%. L'aggiornamento pubblicato dalla Regione Piemonte riporta anche un decesso.