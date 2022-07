Coronavirus ultime notizie. Ordini medici: “Nel prossimo mese più di 2mila morti, fragili più a rischio”

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Toscana 7.930 nuovi positivi e 11 decessi

In Toscana sono 7.930 i nuovi casi Covid (1.048 confermati con tampone molecolare e 6.882 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.234.255 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Oggi sono stati eseguiti 2.347 tamponi molecolari e 26.473 tamponi antigenici rapidi, di questi il 27,5% è risultato positivo. Sono invece 9.632 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l’82,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 66.262, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 611 (37 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (3 in più). Oggi si registrano 11 nuovi decessi.

Non si ferma crescita ricoverati in ospedali Umbria

Ancora non si ferma la crescita dei ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, 220 a martedì 5 luglio, nove in più di lunedì. Salgono anche i posti occupati nelle rianimazioni, ora sette, più uno, secondo i dati aggiornati della Regione. Due dei ricoverati in più sono nei reparti ordinari sono in area medica Covid e sei nelle altre aree di degenza. Nell’ultimo giorno sono emersi 2.024 nuovi positivi e 1.267 guariti. Non essendosi registrati altri morti per il virus gli attualmente positivi salgono a 17.148, 757 in più. Sono stati analizzati 6.643 tra tamponi molecolari e test antigenici, per un tasso di positività del 30,4 per cento (era 27,5 lo stesso giorno della scorsa settimana).

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Friuli Venezia Giulia 2.607 nuovi casi e cinque decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.530 tamponi molecolari sono stati rilevati 292 nuovi contagi. Sono inoltre 7.211 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.315 casi, per complessivi 2.607. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 7 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 165. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 5 persone, secondo la seguente suddivisione territoriale: 1 a Trieste; 3 a Udine; 1 a Gorizia. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.167, con la seguente suddivisione territoriale: 1.294 a Trieste, 2.422 a Udine, 974 a Pordenone e 477 a Gorizia. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 408.763 persone.

Più di 1.000 nuovi positivi in 24 ore in Alto Adige

Non rallenta la corsa del Covid-19 in Alto Adige: I laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale, nelle ultime 24 ore, hanno accertato 1.038 nuovi casi positivi. Per trovare un dato analogo bisogna risalire al 29 marzo scorso, quando le nuove infezioni erano state 1.047. Di quelle attuali, 20 sono state rilevate sulla base di 431 tamponi pcr e 1.018 sulla base di 3.181 test antigenici. Aumenta ancora l’incidenza settimanale per 100.000 abitanti che ora è 753 (43 in più rispetto ad ieri). Anche in questo caso, per trovare un valore analogo bisogna tornare al 2 aprile scorso, quando era 755. I casi attualmente positivi (che corrispondono al numero delle persone in isolamento) sono 5.357 (833 in più rispetto ad ieri): erano così tanti il 9 aprile scorso (5.395) quando, però, il dato comprendeva anche le quarantene. Le persone dichiarate guarite sono 203, per un totale di 223.029.



Sileri (Salute): “A metà luglio prevista discesa curva, nessuna nuova stretta”

La discesa della curva di questa ondata pandemica “comincerà tra un paio di settimane. Il famoso plateau ci sarà a metà luglio, poi cominceranno a calare i casi”. E’ la previsione del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Omnibus su La7, secondo il quale, “al momento non ci sono in previsione nuove strette” per il contenimento dei contagi. “Guardiamo con ottimismo alla possibilità di un vaccino aggiornato in autunno, aspettiamo la fine di questa ondata. Vedremo il picco in due settimane e poi, ripeto, una discesa, così come è avvenuto altri Paesi europei”.