Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 6.610 casi e 40 vittime

In Calabria 293 contagi e quattro decessi, tasso all’11,86%

Sono 293 (ieri erano 717), i nuovi contagi riscontrati nelle ultime 25 ore in Calabria, con 2.471 tamponi e il tasso di positività che dal 17,88 è sceso all’11,86%. Quattro i nuovi decessi che portano il totale delle vittime dall’inizio della pandemia a 2.963. Ci sono anche sei nuovi ricoveri nei reparti di cura per un totale di 157, mentre rimangono stabili le presenze nelle terapie intensive, 6. I guariti sono 482.659 (+740), gli attualmente positivi 56.803 (-451) e gli isolati a domicilio 56.640 (-457). In Calabria, ad oggi - riportano i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Regione Calabria - il totale dei tamponi eseguiti è pari a 3.692.330. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 542.425.



In Veneto 581 casi e 2 decessi

Sono 581 i nuovi casi Covid registrati in Veneto nelle ultime 24 ore per un totale di 2.207.279 casi da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino dell’Azienda Zero. Sono invece 2 i decessi comunicati per lo stesso arco temporale per un totale di 15.384. In calo di -11 i pazienti in area medica per un totale di 613, stabili le terapie intensive a 19.

In Puglia due morti e oltre mille casi, 9,9% dei test

Sono 1.092 i nuovi casi di coronavirus in Puglia su 10.991test giornalieri registrati, con una incidenza del 9,9%. Le vittime sono due mentre delle 18.484 persone attualmente positive, 186 (ieri erano 204) sono ricoverate in area non critica e 7 in terapia intensiva (ieri 10). I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 293; Bat: 66; Brindisi: 126; Foggia: 143; Lecce: 289; Taranto: 136. I residenti fuori regione sono 34 e 5 di provincia in definizione.

Meno di 100 nuovi casi in Umbria

Tornano per un giorno meno di cento i nuovi positivi registrati in Umbria, 99 a lunedì 5 settembre quando comunque, come sempre accade il lunedì, sono stati analizzati meno tamponi degli altri giorni, 626, con un tasso di positività del 15,8 per cento, in calo rispetto al 22,7 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana. Emerge dai dati della Regione. Nell’ultimo giorno sono emersi anche 105 guariti e un altro morto. Continua la discesa degli attualmente positivi, ora 2.895, sette in meno. I ricoverati negli ospedali sono 130, due in più, e resta un paziente nelle terapie intensive.

Studio Usa conferma sicurezza vaccini per bimbi sotto i 5 anni di età

Un’analisi condotta da ricercatori dei Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e della Food and Drug Administration (Fda) americani ha confermato la sicurezza dei vaccini a mRNA contro il Covid-19 nei bambini al di sotto dei 5 anni. Lo studio è stato pubblicato sul bollettino settimanale dei Cdc. Lo scorso 17 giugno l’Fda ha approvato in via emergenziale il vaccino Pfizer-BioNTech per i bambini da 6 mesi a 4 anni e quello Moderna per i bimbi dai 6 mesi ai 5 anni. Al 21 agosto, secondo lo studio, circa 1 milione di bambini in questa fascia di età aveva ricevuto il vaccino (599.457 quello Pfizer-BioNTech e 440.773 quello Moderna).