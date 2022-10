Coronavirus ultime notizie. Gimbe: terapie intensive su (+21,1%) dopo due mesi in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 28 settembre-4 ottobre 2022, rispetto alla precedente, un aumento dei pazienti ricoverati in terapia intensiva del 21,1% (155 vs 128), dopo due mesi in calo. In forte crescita anche i contagi con +51,9% casi in 7 giorni. “Per la terza settimana consecutiva - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - si registra un incremento dei nuovi casi che segnano un ulteriore balzo (+51,9%): da poco meno di 161mila arrivano a superare quota 244mila, con una media mobile a 7 giorni di quasi 35 mila casi al giorno”. Il monitoraggio Gimbe rileva anche, nella stessa settimana, una diminuzione dei decessi (281 vs 307), pari all’8,5 per cento.



Gimbe, quarta dose al palo, mancano all’appello 13,9 mln

Le quarte dosi anti-Covid procedono con lentezza tanto da sembrare quasi ferme secondo la Fondazione Gimbe, che nel monitoraggio settimanale evidenzia: “La platea per il secondo richiamo (quarta dose) è di 19,1 milioni di persone: di queste, 13,9 milioni possono riceverlo subito, 1,8 milioni non sono eleggibili nell'immediato in quanto guarite da meno di 120 giorni e 3,4 milioni l'hanno già ricevuto. Al 5 ottobre (aggiornamento ore 06.16) sono state somministrate 3.377.076 quarte dosi, con una media mobile di 15.924 somministrazioni al giorno, in aumento rispetto alle 12.799 della scorsa settimana (+24,4%). In base alla platea ufficiale (n. 19.119.772 di cui 13.060.462 over 60, 3.990.080 fragili e immunocompromessi, 1.748.256 personale sanitario e 320.974 ospiti delle RSA che non ricadono nelle categorie precedenti), aggiornata al 17 settembre, il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi rimane al palo, attestandosi al 17,7% rispetto al 17% della settimana precedente, con nette differenze regionali: dal 7,7% della Sicilia al 28,8% dell'Emilia Romagna”.



Loading...

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

In Friuli Venezia Giulia 1.415 nuovi casi, due i decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.125 test e tamponi sono state riscontrate 1.415 positività al Covid. Nel dettaglio, su 1.899 tamponi molecolari sono stati rilevati 264 nuovi contagi. Sono inoltre 4.226 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 1.151 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 216. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano i decessi di 2 persone, uno a Trieste e uno a Udine. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.443, con la seguente suddivisione territoriale: 1.370 a Trieste, 2.533 a Udine, 1.043 a Pordenone e 497 a Gorizia.

Nessuna vittima ma leggero aumento casi in Sardegna

Contagi Covid in leggero aumento e nessuna vittima in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 723 casi positivi (+ 92), di cui 664 diagnosticati con test antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.862 tamponi per un tasso di positività del 25,2%. Stabile sia il numero dei ricoverati nei reparti di terapia intensiva (3), che quello dei pazienti in area medica (62). Le persone in isolamento domiciliare sono 5.245 (+ 362).



IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Toscana, altri sette morti e 2.649 nuovi casi

Altri 2.649 nuovi casi (età media 53 anni) e sette morti per Covid in Toscana nelle 24 ore secondo il rapporto quotidiano della Regione. Le ultime vittime sono state tre nell’area di Firenze, due a Pistoia, una a Arezzo e Siena. Sale a 10.810 il totale dei decessi dall’inizio dell’epidemia. L’area di Firenze raggiunge 3.400 vittime. I nuovi casi portano a 1.418.804 i positivi totali censiti dall’inizio della pandemia (+0,2% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono dello 0,1% (sono state 1.292 persone nelle 24 ore) e raggiungono quota 1.365.448 (96,2% dei casi totali). I positivi attuali sono 42.546 positivi (+3,3% rispetto a ieri). Tra loro ci sono 324 ricoverati (+20 persone il saldo su ieri tra ricoveri e dimissioni, +6,57%) di cui 14 in terapia intensiva (+2 persone il saldo tra ingressi e uscite su ieri, +16,6%). Altre 42.222 persone sono in isolamento a casa “perché - afferma la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi” (+1.330 su ieri, pari al +3,3%).