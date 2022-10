Coronavirus ultime notizie. Report Iss, 4 Regioni con ricoveri oltre soglia critica 15%

Sardegna, 650 nuovi casi e un decesso

’’In Sardegna si registrano oggi 650 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 618 diagnosticati con tampone antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2415 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 ( + 3 ). I pazienti ricoverati in area medica sono 65 ( + 3 ). 5527 sono i casi di isolamento domiciliare ( + 282 ). Si registra il decesso di un uomo di 76 anni, residente nella provincia di Sassari’’. Lo comunica la Regione Sardegna.

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Puglia 2 morti e 1.339 casi, il 13% dei test

Oggi in Puglia si registrano 1.339 nuovi casi di positività al Covid su 10.198 test giornalieri per una incidenza del 13%. Due le persone decedute. I casi sono così distribuiti per provincia: 455 a Bari, 85 nella Bat, 146 a Brindisi, 162 a Foggia, 327 a Lecce, 151 a Taranto. Sono residenti fuori regione altre 12 persone risultate positive in Puglia. Delle 13.586 persone attualmente positive 134 sono ricoverate in area non critica e 7 in terapia intensiva.



Oggi in Abruzzo 1.053 nuovi positivi e nessun decesso

Sono 541 i guariti dal virus e 1.053 i nuovi casi positivi al Covid 19 registrati oggi in Abruzzo. Il dato aggiornato porta il totale, dall’inizio dell’emergenza e al netto dei riallineamenti, a 567.179 contagi. Nel numero complessivo dei casi positivi sono compresi anche 530.031 dimessi e guariti. Il bilancio dei pazienti positivi deceduti resta fermo a 3.677 da ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 33.471 (511 in più rispetto a ieri). Di questi, 159 pazienti (12 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica covid. Da 3 giorni non risulta alcun ricovero di pazienti positivi al covid in terapia intensiva. I restanti positivi sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 994 tamponi molecolari (2.492.247 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 4.583 test antigenici (4.386.662 test rapidi eseguiti in tutto il corso della pandemia).

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti) Loading...

In Alto Adige 788 nuovi contagi e tre vittime

Ancora tre decessi per covid in Alto Adige nell’ultimo giorno. Il totale dei morti da inizio pandemia sale a 1.550. In crescita anche l’incidenza settimanale, che sfiora i 900 casi ogni 100mila abitanti: oggi è a 897, +35 rispetto a ieri. Sul fronte dei contagi, i nuovi casi registrati sono 788, a fronte di 105 test pcr (10 positivi) e 2.373 tamponi antigenici (778 positivi). I nuovi guariti sono 559, le persone in quarantena o isolamento domiciliare 5.565 (+226). A ieri, negli ospedali provinciali erano ricoverate 123 persone nei reparti di area medica, e altre 3 in terapia intensiva.