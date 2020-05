Coronavirus, ultime notizie: 875 nuovi casi (+0,4%) e 153 vittime (+0,5%). Decessi ai minimi dal 9 marzo Aumentano del 2,2% i guariti e le persone in isolamento domiciliare scendono sotto le 60mila unità

Aumentano del 2,2% i guariti e le persone in isolamento domiciliare scendono sotto le 60mila unità

1' di lettura

In Italia sono 224.760 i casi di coronavirus: 875 in più rispetto a quelli comunicati ieri (+0,4%). I decessi sono 31.763 (+153, l’incremento più basso dallo scorso 9 marzo). Il totale dei guariti tocca oggi quota 122.810 (+2605). Si conferma la tendenza discendente dell’epidemia di Covid-19, in attesa di capire gli effetti dell’allentamento del lockdown.

Salgono leggermente gli attualmente positivi, oggi a 70.187. Anche la pressione sulle strutture sanitarie continua a farsi più leggera, sono infatti 10.400 i ricoverati con sintomi, 775 i malati in terapia intensiva e 59.012 quelli in isolamento domicialiare. I tamponi fatti toccano quota 2.944.859. Sono i numeri forniti dalla Protezione Civile.

LA MAPPA AGGIORNATA DEI CONTAGI

La Lombardia

Nella regione più colpita dal contagio i casi di coronavirus sono 84.518: +399 rispetto a ieri. I decessi sono saliti a 15.450 (+39) ma anche i guariti crescono: siamo a 41.398 (427 in più rispetto al giorno prima). I malati in terapia intensiva continuano a diminuire, sono infatti 268 contro i 276 di ieri, mentre i ricoverati sono scesi a 4.521. È aumentato il numero dei tamponi: ne stati fatti 564.550 dall’inizio dell’epidemia (+14.145). A Milano i casi sono 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano città.



Ecco i dati delle altre province:

Bergamo: 12.397 (+26)

Brescia: 14.091 (+83)

Como: 3.625 (+13)

Cremona: 6.313 (+10)

Lecco: 2.634 (+18)

Lodi: 3.341 (+16)

Mantova: 3.282 (+1)

Monza e Brianza: 5.265 (+46)

Pavia: 4.944 (+25)

Sondrio: 1.363 (+24)

Varese: 3.376 (+41).