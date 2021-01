Coronavirus, ultime notizie: 8.824 nuovi positivi e 377 vittime, aumentano terapie intensive e ricoveri

RT PER REGIONE Loading...

Puglia, 26 morti e 403 nuovi positivi (13,1% dei test)

Sono 403 i nuovi casi di positività al Covid 19 rilevati in Puglia su 3.065 test registrati (un numero ridotto come sempre nei fine settimana), con una incidenza del 13,1%. Le vittime sono 26. Dei nuovi positivi 175 sono in provincia di Bari,117 in provincia di Foggia, 62 in provincia di Lecce, 22 in provincia di Brindisi, 14 nella provincia Bat, 18 in provincia di Taranto. 4 casi di residenti fuori regione e 1 di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Tredici delle vittime vivevano in provincia di Bari, 8 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Taranto, 2 in provincia Bat e 1 in provincia di Brindisi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.184.798 test, 51443 sono i pazienti guariti e 55512 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 109.831.

In Basilicata 56 nuovi positivi e altre tre vittime

Sono 56 i tamponi positivi sui 701 analizzati in Basilicata fra sabato scorso e ieri: lo ha reso noto la task force regionale, precisando che solo 53 dei tamponi positivi appartengono a persone residenti in regione. Nei due giorni considerati sono morte altre due persone a causa del coronavirus (in totale sono 286), mentre altre 31 sono guarite (in totale sono 5.159 quelle che hanno superato la malattia. I lucani attualmente positivi sono 6.688, delle quali 6.598 sono in isolamento domiciliare. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 90 persone: sei (quattro a Potenza e due a Matera) sono in terapia intensiva. Dall'inizio dell'epidemia, in Basilicata sono stati analizzati 199.894 tamponi, 185.142 dei quali sono risultati negativi.



IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Umbria supera quota 700 morti per il virus

Superano quota 700 i morti per il Covid in Umbria dall'inizio della pandemia, oggi 701, otto più di ieri. Il bollettino quotidiano aggiornato sul sito della Regione registra inoltre 94 nuovi positivi, 32.397 totali, e 112 guariti, 27.116, con gli attualmente positivi ora 4.580, 26 in meno rispetto a ieri. I tamponi processati sono stati 467, 549.289, con un tasso del 20 per cento in forte rialzo come succede ogni lunedì quando scende il numero dei test analizzati. Leggera crescita per i ricoverati, ora 333, quattro in più di ieri, mentre restano 49 quelli in terapia intensiva.

In Abruzzo 107 nuovi casi e otto decessi, in aumento i ricoveri

Sono 107 i nuovi casi di coronavirus accertati in Abruzzo con i test delle ultime ore. Il rapporto tra positivi e tamponi eseguiti è pari all'8,25%. Si registrano otto decessi recenti, che fanno salire il bilancio delle vittime a 1.333. Nonostante una riduzione degli attualmente positivi, aumentano in modo significativo i ricoveri, che passano dai 481 di ieri ai 497 di oggi. Si tratta dell'incremento più consistente delle ultime due settimane. I tamponi eseguiti nelle ultime ore e da cui sono emersi i nuovi casi sono circa 1.300, ma nel bollettino ufficiale viene segnalato un incremento complessivo di 6.522 test, frutto di un riallineamento dei dati dal primo gennaio ad oggi. Eseguiti, inoltre, 7.196 test antigenici (+5406 rispetto a ieri). Il dato dei tamponi molecolari e dei test antigenici, fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità, viene esposto separatamente e non in forma aggregata.

I numeri di ieri, 17 gennaio

Ieri erano stati 12.545 i nuovi infetti in Italia, con 211.078 tamponi e quindi una percentuale di positivi rispetto ai tamponi del 5,9%. I morti nelle ultime 24 ore erano stati 377, con un totale dei decessi dall'inizio della pandemia di 82.177. Le persone ricoverate in totale erano 22.757, quelle in terapia intensiva 2.503.