Coronavirus ultime notizie. Oggi 34.444 nuovi casi (+20,8 sulla settimana) e 41 morti

Umbria: ricoveri a +16% in una settimana, oggi cinque morti

Undici ricoverati Covid in più in Umbria nell’ultimo giorno, ora 161, con una crescita del 16,7 per cento su base settimanale. Cinque i pazienti nelle terapie intensive (dato stabile). Lo si ricava dai dati sul sito della Regione. Nell’ultimo giorno sono emersi 888 nuovi casi di infezione al virus, 745 guariti e altri cinque morti. Gli attualmente positivi sono ora 8.008, 138 i più di sabato. Sono stati analizzati 3.676 tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 24 per cento, era 27,97 sabato.

In Puglia un morto e 1.122 casi, il 13% dei test

Oggi in Puglia si registrano 1.122 nuovi casi di positività al Covid su 8.540 test giornalieri per una incidenza del 13%. Una persona è morta. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 357, nella provincia Bat 46, in provincia di Brindisi 143, in quella di Foggia 97, nel Leccese 321, nel Tarantino 138. Sono residenti fuori regione altre 16 persone risultate positive in Puglia. Delle 12.678 persone attualmente positive 136 sono ricoverate in area non critica e 5 in terapia intensiva.

Veneto, ieri 4.658 nuovi casi e 10 vittime

Sono 4.658 i nuovi casi di Covid registrati ieri in Veneto, che portano il totale dei contagi a 2.324.362. Il bollettino regionale segnala 10 vittime, con il totale che sale a 15.531. Gli attuali positivi risultano in diminuzione (-337) e sono 63.694. Cresce lievemente il dato ospedaliero, con 761 ricoveri in area medica (+5) e 39 (+1) in terapia intensiva. La campagna vaccinale registra 1.419 somministrazioni nella giornata di ieri, di cui 1.319 sono quarte dosi. La popolazione vaccinabile con secondo booster ha raggiunto una copertura del 7 per cento.

Vaia (Spallanzani): “Nessun allarme e stop catastrofismi

“Niente paura, nessun allarme, stop catastrofismi. Abbiamo una grande immunità ibrida nel Paese che ha sempre dato prova di maturità. Cosa abbiamo davanti a noi ? La razionalità ci dice ottimismo ma ottimismo della volontà che significa che il “sistema Paese “ deve agire in maniera sincrona. La politica, il nuovo governo ci ascolti e prepari un intervento massiccio di ventilazione meccanica nei luoghi della socialità. Mai più tornare indietro! Mai più mascherine! Mai più lockdown!”. Così, in un post su Facebook, il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia.

In Calabria 737 positivi, nessun decesso e quattro ricoveri

Sono 737 i nuovi positivi al covid nelle ultime 24 ore in Calabria. Lo riporta il bollettino quotidiano della protezione civile regionale che segnala 3.371 tamponi effettuati per un indice di positività pari al 21,86 %. Non ci sono decessi legati alla pandemia ma il saldo dei ricoveri è attivo (+3) sia nelle corsie di malattie infettive sia in quelle di intensiva (+1), dove tutti i degenti sono concentrati nelle strutture ospedaliere di Catanzaro.