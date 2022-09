Coronavirus ultime notizie. Oggi altri 15.543 casi (-18,9% sulla settimana) e 59 vittime

In Friuli Venezia Giulia 407 nuovi casi, cinque decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.459 tamponi molecolari sono stati rilevati 81 nuovi contagi. Sono inoltre 1.749 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 326 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 3 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 128. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano 5 decessi: 3 a Trieste e 2 a Udine. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.391, con la seguente suddivisione territoriale: 1.349 a Trieste, 2.509 a Udine, 1.036 a Pordenone e 497 a Gorizia. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 479.703 persone.

753 nuovi casi in Toscana, quattro i decessi

In Toscana sono 1.383.576 i casi di positività al coronavirus, 753 in più rispetto a ieri (120 confermati con tampone molecolare e 633 da test rapido antigenico). Lo comunica la Regione Toscana sui dati accertati, alle ore 12 di oggi, sulla base delle richieste della protezione civile nazionale relativi all’andamento dell’epidemia in regione. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.293.477 (93,5% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 715 tamponi molecolari e 6.010 tamponi antigenici rapidi, di questi l’11,2% è risultato positivo. Sono invece 1.224 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 61,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 79.407, -0,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 197 (6 in meno rispetto a ieri), di cui 4 in terapia intensiva (1 in meno). Purtroppo, oggi si registrano anche quattro nuovi decessi.

Contagi e decessi in calo in Sardegna, due le vittime

Rallenta ancora la corsa del Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registra anche un calo dei decessi, da 6 a 2: un uomo di 88 anni residente nella provincia di Sassari e un uomo di 91 residente nella provincia di Oristano. I nuovi casi accertati sono 297 (- 31), di cui 263 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.979 tamponi. Il tasso di positività scende dall’11,2 al 9,9 per cento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 (+ 1), quelli in area medica 77 (- 4). In frenata i casi di isolamento domiciliare, in tutto 6.848 (- 417).

Un morto e 209 nuovi casi in Alto Adige

Dopo una settimana di tregua l’Alto Adige registra un'altra vittima di covid, portando complessivo dei decessi a 1531. Sono invece 209 i nuovi casi (2 pcr e 207 test antigenici). Sono attualmente in quarantena 1731 altoatesini, mentre 214 sono stati dichiarati guariti. Nei normali reparti ospedalieri si trovano 25 pazienti covid , 4 nelle cliniche private e uno in terapia intensiva.

Leggero calo dei ricoverati in Umbria, anche nelle intensive

Leggero calo dei ricoverati Covid in Umbria, 117, due in meno di giovedì, e scendono a uno, da tre, i posti occupati nelle terapie intensive e si registra un nuovo morto legato al virus. È il quadro sul sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono emersi 267 nuovi casi e 268 guariti. Stabili gli attualmente positivi, 2.805, due in meno. Sono stati analizzati 1.586 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 16,8 per cento, era 14,7 giovedì e 12,1 lo stesso giorno della scorsa settimana.