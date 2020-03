Fmi, Pil Italia a -0,6% nel 2020. Michel a Mattarella: risposta Italia è modello per Ue

16:10 Messaggio Inps con le istruzioni per congedi e baby sitter

Quindici giorni di congedo nel complesso per la famiglia da utilizzare alternativamente tra i genitori purchè uno dei due non sta già a casa perchè senzalavoro o beneficiario di strumenti di sostegno del reddito: l'Inps oggi ha pubblicato un messaggio sulle modalità con le quali chiedere il congedo parentale straordinario destinato ai genitori che hanno figli a casa per la chiusura delle scuole per l'emergenza Covid 19. Il congedo prevede un'indennità del 50% della retribuzione per chi ha figli under 12 (oltre alla contribuzione figurativa) e l'assenza di retribuzione ma il mantenimento del posto per chi ha figli tra i 12 e i 16 anni. Il congedo può essere chiesto per il periodo tra il 5 marzo e il 3 aprile.

L'Inps spiega che i genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” non devono presentare una nuova domanda (sarà convertito nella nuova misura). Anche i genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale non devono presentare domanda. I genitori che finora non l'hanno chiesto e vogliono chiederlo devono farlo con laprocedura di domanda di congedo parentale già in uso (all'Inps e all'azienda) mentre i genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale devono presentare domanda all'Inps utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine di marzo. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro.

