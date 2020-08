Coronavirus ultime notizie: Madrid la città europea con più morti nei primi mesi del 2020, Milano +149%. Salgono i contagi in Francia e Germania

10:26 A breve potrebbero cambiare i nomi dei virus

Nel pieno della pandemia, i virus si preparano a cambiare nome. A ottobre la comunità scientifica dovrà dire la sua su un nuovo sistema standard di nomenclatura delle specie virali: un bisogno più che mai urgente per molti esperti, vista la confusione prodotta dall'attuale metodo, ma per altri non è il momento migliore per affrontare la questione, essendo i virologi di tutto il mondo impegnati a combattere la pandemia. A segnalarlo è il sito della rivista Nature. Attualmente i nomi delle nuove specie virali vengono dati tenendo conto del luogo in cui sono state trovate, gli animali che li ospitano o le malattie che causano. La mancanza di convenzioni standard è però frustrante, come rilevano diversi virologi. Il Comitato internazionale per la tassonomia dei virus (Ictv) ha proposto un sistema di nomenclatura che sarà messo ai voti il prossimo ottobre. Se dovesse passare, potrebbe far cambiare il mondo in cui sono chiamate quasi tutte le 6-500 specie virali oggi note.