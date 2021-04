Coronavirus ultime notizie

7:24 Ippolito (Spallanzani): nessun vaccino assolutamente sicuro, over 60 no vax rischia 640 volte di più

«Nessun vaccino è sicuro al 100%». Lo dice Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto nazionale malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in un'intervista al Corriere della Sera. «È invece sicuro al 100% che senza il vaccino continueranno a morire centinaia di persone al giorno - aggiunge - La posizione del governo italiano, in linea con quella di altri grandi paesi dell'Unione europea come Francia e Germania, è stata ispirata al principio della massima precauzione. Questi rari eventi trombotici associati a bassi livelli di piastrine si sono verificati soprattutto in persone al di sotto dei 60 anni, perlopiù di sesso femminile: da qui la raccomandazione per un uso preferenziale sopra i 60 anni. Nei soggetti anziani la valutazione tra benefici e rischi è assolutamente maggiore considerando il rischio di sviluppare una malattia grave, la necessità di terapia intensiva ed il rischio di morte».