Coronavirus, ultime notizie: Lombardia, casi totali 47.520 (+3,1%) e 8.311 decessi (+4,4%) Nella regione epicentro della crisi sanitaria si allenta la pressione sugli ospedali

Il capo della protezione civile Angelo Borrelli (Ansa)

1' di lettura

In Lombardia i casi totali di coronavirus al 3 aprile sono 47.520, ossia 1.455 in più rispetto a giovedì (+3,1%), mentre i decessi registrati sono 8.311, ovvero 351 in più (+4,4%). Sono i dati forniti dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nella tradizionale conferenza stampa pomeridiana. I ricoveri in terapia intensiva in regione sono stati 30 in più rispetto al giorno precedente (+2,2%), per un totale di 1.381 ricoveri da inizio emergenza. Crescono anche i tamponi effettuati: toccata quota 135.051, con 6.765 rilevazioni in più (+5,2%).

LA MAPPA DEI CONTAGI

Com’era andato il 2 aprile? I casi di coronavirus in Italia erano arrivati a essere 115.242 (+4,22%) e 13.915 le vittime (+5,78%). I nuovi contagiati erano 4.668 mentre erano 760 i decessi nelle 24 ore. Numeri che restavano alti, ma il trend confermavano l’appiattimento della curva segnalato nei giorni precedenti. Risultavano 18.278 persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.431 in più dell’1 aprile, quando l’aumento dei guariti era stato di 1.118. Il numero di guariti del 2 aprile era tra i più alti degli ultimi giorni.