Coronavirus ultime notizie: Francia, salgono a 12.612 i casi di coronavirus, con 450 vittime

9:24 Netflix e YouTube riducono il flusso streaming per contenere il traffico su Internet

Netflix e YouTube hanno concordato di ridurre la qualità del loro streaming video in Europa per alleviare i problemi di traffico di Internet, sotto sforzo a causa del coronavirus. La mossa risponde a separate richeste fatte dal commissario europeo dell'industria Thierry Breton al Ceo di Netflix Reed Hastings, a quello di di Google Sundar Pichai e a quello di YouTube Susan Wojcicki.

YouTube ha dichiarato che passerà per i prossimi 30 giorni tutto il traffico in Europa alla definizione standard per impostazione predefinita. «Continueremo a lavorare con i governi degli Stati membri e gli operatori di rete per ridurre al minimo lo stress sul sistema, offrendo al contempo una buona esperienza utente», ha affermato YouTube in una nota, aggiungendo che finora sono stati comunque riscontrati solo alcuni picchi di utilizzo. Netflix inizierà a ridurre il bit rate in tutti i suoi flussi in Europa per un mese, ha dichiarato la società con sede nella Silicon Valley ieri. «Stimiamo che ciò ridurrà il traffico Netflix sulle reti europee di circa il 25%, garantendo al contempo un servizio di buona qualità per i nostri membri».

Il tempo trascorso dalle persone in streaming è aumentato di oltre il 20% in tutto il mondo lo scorso fine settimana, con picchi del 40% in Austria e Spagna. Breton ha detto di aver accolto con favore l'azione intrapresa da Netflix e YouTube «per preservare il regolare funzionamento di Internet durante la crisi dovuta al Covid-19».