Coronavirus ultime notizie. A Bologna piazza della movida off limits dalle 18 alle 6. Usa: 67.889 contagi e 944 vittime in 24 ore. 13,5 mln di casi nel mondo

7:54 Georgieva (Fmi): siamo in una nuova fase della crisi, servono sforzi collettivi

«Siamo entrati in una nuova fase della crisi, una fase che richiederà; ulteriore agilità politica e azione per assicurare una ripresa durevole e condivisa». Lo afferma il direttore generale del Fmi, Kristalina Georgieva, sottolineando che l'attività economica globale «ha iniziato gradualmente a rafforzarsi. Ma non siamo ancora fuori dai guai». L'attività economica ha iniziato a riprendersi da livelli molto bassi ma l'incertezza resta alta, afferma ancora il Fmi nel documento preparato per il G20 dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali, che si terrà virtualmente il 18 luglio. Al G20 il Fondo chiede «sforzi collettivi»: «sono essenziali per mettere fine alla crisi finanziaria e rilanciare la crescita». «Molti paesi saranno profondamente colpiti dalle cicatrici economiche della crisi» del coronavirus: «preoccupano» i problemi del mercato del lavoro con alcuni paesi che fra marzo e aprile hanno perso più posti di quanti creati dalla fine della crisi finanziaria, afferma ancora Kristalina Georgieva. La pandemia, mette in evidenza, aumenterà probabilmente la povertà e le disuguaglianze. Da qui l'invito ai paesi del G20 a lavorare insieme per sfruttare le opportunità offerte dalla crisi per un «futuro migliore».