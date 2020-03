Coronavirus, Francia e Gran Bretagna chiudono tutto. Oms: la pandemia sta accelerando

8:22 Emirates ferma tutti i voli passeggeri

Emirates, la più grande compagnia aerea a lungo raggio del mondo, sospenderà tutte le sue operazioni passeggeri questa settimana. I voli per tutte le destinazioni cesseranno dal 25 marzo, ha riferito Emirates domenica in un'e-mail. Il servizio cargo rimarrà operativo, ha affermato la compagnia. «Non è possibile gestire in modo efficiente i servizi passeggeri fino a quando i paesi non riapriranno i propri confini e non ritornerà la fiducia nei viaggi», ha dichiarato il presidente e amministratore delegato Ahmed bin Saeed Al Maktoum in una nota ai dipendenti. «Alcuni dei nostri concorrenti, o persino i nostri partner della catena di approvvigionamento, potrebbero non sopravvivere a questa crisi». L'annuncio della compagnia aerea è arrivato poche ore prima che l'Autorità per l'aviazione civile generale degli Emirati Arabi Uniti affermasse che avrebbe fermato tutti i voli passeggeri in entrata e in uscita per due settimane.