Coronavirus, ultime notizie. Mattarella chiama Gori: «Tenete duro». Conte: 300 medici da tutta Italia per l’emergenza nelle aree più colpite. Fontana chiede l’esercito

9:18 Salvini: Cura Italia? Se non cambia non lo votiamo

«Prorogare scadenze fiscali è necessario. Con alcuni bonus messi del decreto: 100 euro per i lavoratori dipendenti, 600 per gli autonomi, non si risolve niente. C'è il problema dei precari, degli stagionali, delle partite iva che non viene affrontato. Se è il punto di partenza siamo a disposizione per ragionare, ma se è il punto di arrivo questo decreto non cura. Se il decreto non cambia non possono chiederci di votare qualcosa che non serve. Poi se qualcuno mi convince che è legato all'emergenza economica far uscire 5mila detenuti prima della fine della pena, allora me lo spieghino». Così Matteo Salvini ai microfoni della trasmissione “L'Italia s'è desta”, su Radio Cusano Campus, ribadisce la posizione della Lega sul dl Cura Italia varato dal governo.