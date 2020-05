Coronavirus, Fase 2: controlli a Roma. Vaccino italiano funziona su cellule umane. Pmi manifatturiero crolla a minimo storico. Catalfo: nel prossimo decreto 16 mld per cig

9:56 Indice Pmi manifatturiero aprile crolla a minimo storico

Contrazione senza precedenti, al minimo storico, della produzione manifatturiera in Italia a causa delle restrizioni per contenere il coronavirus. Lo evidenzia Ihs Markit. Il Covid-19 ha causato ad aprile un inasprimento della contrazione del settore manifatturiero italiano, con un peggioramento delle condizioni operative al tasso maggiore da giugno 1997, data di inizio dell'indagine. Anche la produzione e i nuovi ordini, per via delle chiusure delle aziende e delle misure di emergenza che hanno avuto un forte impatto sul settore, sono diminuiti al tasso piùveloce in oltre i 22 anni di storia dell'indagine. Allo stesso tempo, le imprese manifatturiere hanno ridotto ulteriormente la loro forza lavoro e al tasso maggiore da aprile 2009. L'Indice Pmi Ihs Markit del settore manifatturiero italiano – che con una sola cifra dà un'immagine degli sviluppi delle condizioni generali del settore manifatturiero – si è attestato ad aprile a 31,1, in diminuzione da 40,3 di marzo, segnalando un forte crollo delle condizioni operative del settore manifatturiero italiano. Il valore di aprile rappresenta l'indice più basso mai registrato in oltre i 22 anni di raccolta dati.