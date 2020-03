Coronavirus, ultime notizie: Cina, zero casi “domestici” nell’Hubei, rimosse le restrizioni. Germania: oltre 31.000 infezioni

8:01 Stato di emergenza in Nuova Zelanda

La Nuova Zelanda ha dichiarato lo stato di emergenza, dando al governo ulteriori poteri per imporre un blocco a livello nazionale. Da mercoledì a mezzanotte, tutti, tranne quelli che lavorano nei servizi essenziali, dovranno rimanere a casa. Le persone possono uscire con i membri della famiglia ma devono osservare una distanza di due metri da chiunque altro per frenare la diffusione del coronavirus. Ha dichiarato Sarah Stuart-Black, direttore della gestione delle emergenze della difesa civile: «Non vogliamo che migliaia di persone muoiano. Non ci sarà tolleranza per le persone che non rispettano l'obbligo di autoisolarsi per mantenere la Nuova Zelanda al sicuro». La Nuova Zelanda sta cercando di eliminare il virus prima che prenda piede, dopo aver visto la devastazione causata in paesi come l'Italia. La nazione del Sud Pacifico ha 205 casi confermati e probabili, la maggior parte dei quali può essere ricondotta ai viaggi internazionali, ma sono stati rilevati i primi segni di trasmissione interna.