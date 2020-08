Coronavirus ultime notizie: Record di casi nel Lazio: sono 215, il 61% rientri dalle vacanze. Iss: indice Rt potrebbe essere sottostimato. Superati gli 800mila morti nel mondo

12:23 Bonaccini: in Emilia Romagna test per 80mila addetti scuola

In Emilia-Romagna, “abbiamo circa 80 mila tra insegnanti e personale della scuola: faremo la verifica sul campo e tracceremo il loro stato di salute rispetto allo positività o meno. Lo faremo d'intesa con i medici di base e laddove non è possibile attraverso le singole Ausl”. Lo ha detto, a margine del Meeting di Rimini, il presidente della Regione, Stefano Bonaccini replicando a chi gli chiedeva conto della scelta di procedere con i test sierologici per il personale scolastico in vista del ritorno alla lezioni.

“Avevamo preso un impegno - ha argomentato -:ho incontrato i sindacati della scuola e avevamo fatto questo accordo. Come siamo abituati a fare, alle parole noi facciamo sempre seguire i fatti. Si può essere d'accordo o no, ma io non trovo mai nessuno che non mi dica che io non faccio quello che ho promesso. Partiremo, faremo così, perché - ha aggiunto Bonaccini - la scuola per noi è insegnante di fronte agli studenti. La scuola - ha concluso Bonaccini - non è solo apprendimento, è anche socialità, per questo vogliamo fare le cose per bene cercando ovviamente di mettere tutto quello che si può in sicurezza”.