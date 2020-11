Coronavirus ultime notizie: Vaccini, somministrazioni di massa ai drive-in.Oms: seconda ondata va combattuta senza vaccini. Usa, altri 164.382 casi: New York chiude le scuole

20:00 Alto Adige, dopo test di massa riprendono scuole elementari in presenza

A partire da martedì 24 novembre, potranno riprendere le lezioni in presenza presso tutte le scuole elementari dell'Alto Adige. Lo ha stabilito la giunta provinciale. Il tutto - informa la Provincia - “nel rigoroso rispetto dei protocolli di igiene e sicurezza”. Attività didattiche e pedagogiche in presenza anche per le scuole materne e per le strutture di assistenza alla prima infanzia, mentre le prime classi delle scuole medie manterranno la didattica a distanza per la durata dell'ordinanza attualmente in vigore, che scade il 29 novembre.

Nella giornata di lunedì 23 novembre, giunta provinciale e amministrazione scolastica avranno ancora il tempo di valutare le questioni logistiche e organizzative legate alla ripresa delle lezioni in presenza, soprattutto alla luce dell'esito del progetto “Test rapidi in Alto Adige”, e potranno prendere eventuali ulteriori decisioni. Ciò potrebbe riguardare, ad esempio, la presenza di personale insegnante in isolamento, oppure l'insorgere di situazioni che, a livello di singoli comuni o di singole scuole, richiede ulteriori interventi. “Contemporaneamente, l'amministrazione provinciale sta lavorando affinchè il personale insegnante, al di là dello screening diffuso di questo fine-settimana, abbia la possibilità di svolgere dei test a cadenza periodica, in modo tale da ridurre il rischio di infezioni non solo per docenti, collaboratori e collaboratrici, ma anche per gli stessi bambini e scolari”, conclude la nota.