Coronavirus, ultime notizie in Italia: 479 nuovi casi, 4 vittime. Pochi tamponi: 36.807 I dati aggiornati al 16 agosto diffusi dalle Regioni, dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile

Rallenta l'espansione del contagio da Covid in Italia: i nuovi casi registrati dal bollettino quotidiano del ministero della Sanità e della Protezione civile sono infatti 479, 150 in meno rispetto al 629 casi rilevati a Ferragosto, 95 in meno rispetto al giorno ancora precedente (574). A pesare c’è anche il numero relativamente basso di campioni effettuati dai laboratori delle Regioni: 36.807, mentre i eri, 15 agosto, i test effettuati sono stati invece 46.723. Il totale dei tamponi dall'inizio dell'epidemia è arrivato a 7.557,417 (per 4.455.931 casi testati).

Nelle ultime 24 ore si registrano anche 4 nuovi decessi (lo stesso dato di ieri), che portano il totale delle vittime dall'inizio dell'emergenza Covid a quota 35.396 (35.392). Le persone attualmente positive sono 14.733 (dalle 14.406 della precedente rilevazione). I casi totali di contagio rilevati sono 253.915 (253.438). Quanto ai dimessi/guariti, il loro numero è pari a 203.786 (erano 203.640). Il numero dei soggetti ricoverati in terapia intensiva sono attualmente 56, i ricoverati con sintomi 787, mentre le persone tenute sotto osservazione medica in isolamento domiciliare risultano 13.890.

Focolaio in casa di riposo a Modica, 9 positivi

C'è un focolaio di coronavirus in una casa di riposo a Modica, nel Ragusano. Nei giorni scorsi si era registrato un caso di un anziano, poi trasferito a Catania nell'ospedale San Marco, mentre, nella notte è iniziata l'emergenza con ben nove accessi nel pre-triage dell'ospedale Maggiore a Modica. Sottoposti al tampone, sono risultati positivi. Tra questi nove ci sono tre anziani che sono stati ricoverati nell'ospedale 'Paternò Arezzo' a Ragusa e due nell'ospedale 'Maggiore' di cui una in rianimazione. Quattro invece sono in quarantena domiciliare tra cui due operatrici sanitarie.

In Lombardia 61 nuovi casi positivi, tre decessi

61 nuovi casi positivi, in aumento guariti e dimessi (+38), nessun contagio a Cremona, Lodi e Pavia. Sono gli ultimi dati del bollettino quotidiano regionale della Lombardia sull’emergenza Covid, aggiornato alle ore 15. I tamponi effettuati sono stati 4.882, per un totale complessivo di 1.413.754. I guariti/dimessi totale complessivi risultano 75.163, di cui 1.329 dimessi e 73.834 guariti. I contagiati in terapia intensiva sono 13 (+1), quelli ricoverati non in terapia intensiva 147 (-2). Tre i decessi nelle ultime 24 ore, che portano il totale complessivo a 16.840.

In Toscana 34 nuovi casi, età media 40 anni

In Toscana sono 10.833 i casi di positività al Coronavirus, 34 in più rispetto a ieri (10 identificati in corso di tracciamento e 24 da attività di screening). L'età media dei nuovi casi odierni è di 41 anni circa e, per quanto riguarda gli stati clinici, il 54% è risultato asintomatico, il 27% pauci-sintomatico, il 14% con sintomatologia lieve e il 5% con sintomatologia severa. Sono 9 i casi rientrati dall'estero, di cui sei per motivi di vacanza (più 1 contatto), 4 casi sono invece relativi a rientri in Toscana da altre città d'italia (più 4 contatti), e 2 i casi collegati al cluster della discoteca Seven Apples in Versilia. I test eseguiti hanno raggiunto quota 469.408, 1.933 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono oggi 667. Non si registrano nuovi decessi che restano quindi 1.138 dall'inizio dell'epidemia.