Coronavirus ultime notizie. Usa, quasi 60mila contagi in un giorno. Fmi, da virus impatto sociale sui paesi Ue con alto debito

7:41 Fmi, da virus impatto sociale sui paesi Ue con alto debito

«I paesi europei con elevato debito sono quelli che faranno le spese dell'impatto sociale» degli effetti del coronavirus sull'economia. Lo afferma Poul Thomsen, il responsabile del Dipartimento europeo del Fmi. «Per decenni diversi paesi hanno visto il loro elevato debito aumentare in periodi difficili e stabilizzarsi, ma non calare, in periodi buoni», mette in evidenza Thomsen. Questo mostra debolezza nell'affrontare «mancanze strutturali sia per rigidità istituzionale sia per insufficiente volontà politica. Questo si è tradotto in un'elevata disoccupazione ed emigrazione, soprattutto fra i giovani».