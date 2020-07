Coronavirus ultime notizie. Fase 3, 60.000 mascherine irregolari sequestrate dai Nas. Usa, 65.682 nuovi casi e 919 vittime

10:05 Miozzo, Regioni in ordine sparso

“Diciamo che è un elemento di preoccupazione se le Regioni vanno contro i pilastri fondanti delle politiche che abbiamo immaginato contro il coronavirus, come mascherine, distanziamento, igiene. Sono pilastri assolutamente validi e non sostituibili”. A dirlo, in una intervista in apertura di prima pagina al Messaggero e al Mattino, è il coordinatore del Comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. Sul fatto che le Regioni abbiano riaperto le discoteche, ad eccezione di quelle in luoghi chiusi, e come si possa garantire il distanziamento, Miozzo risponde: “Questo è il punto. Spero che le autorità politiche e locali si prendano le responsabilità perché ci sia sorveglianza prevista dalla norma. Sicuramente è uno degli ambiti associati alla famosa movida di grande preoccupazione”, “noi abbiamo dato delle linee generali importanti. Capisco che possa diventare difficile mantenere alta la sorveglianza e la tensioni in quelle aree dell'Italia in cui si ritiene che l'epidemia sia meno grave. Ma per noi il paese è uno, anche perché la mobilità interna, da regione a regione, è comunque importante, significativa, soprattutto nel periodo estivo. La nostra funzione è anche quella di prevedere che durante le ferie estive ci saranno spostamenti da regioni che hanno alta circolazione del virus a regioni in cui è bassa. Per questo la vigilanza è importante”. Sul fatto che viaggiamo tra i 100 e i 200 casi al giorno ed altre nazioni abbiano bloccato intere città o regioni anche con numeri più bassi, osserva: “Questo è un problema, è innegabile. Sono numeri significativi, non possiamo negarlo. Vorrei rispondere non da coordinatore del Comitato tecnico scientifico ma da comune cittadino: qui si vede il grande problema della modifica del titolo V rispetto al governo delle grandi crisi nazionali. Se c'è un grande limite nella regionalizzazione della sanità, è questa difficoltà. Lo dico da comune cittadino. In forma ufficiale, posso dire che il dibattito con le Regioni è sempre molto aperto, non solo tecnico ma anche politico. Non sta andando male”. Ma nel comitato non vi siete mai chiesti: noi che ci stiamo a fare se ogni Regione fa come vuole? “C'è preoccupazione - risponde -. Noi ci stiamo a fare quello che il governo ci chiede di fare, siamo istituiti da una ordinanza di protezione civile. Quando la crisi sarà superata il Comitato si scioglierà oppure sarà il governo o il ministro della Salute a decidere che destino ha questo comitato”.