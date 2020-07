Coronavirus ultime notizie. Regno Unito, niente quarantena all’arrivo. Usa, oltre 53.000 nuovi casi. America Latina, impennata contagi e vittime

10:13 Il Regno Unito rinuncia alla quarantena

Il Regno Unito corregge il tiro e riapre le maglie al turismo dopo la gelata dell'emergenza coronavirus e le contestazioni sulla quarantena a scoppio ritardato. E' infatti atteso da lunedì, sette giorni dopo la scadenza del termine iniziale di tre settimane previsto dal governo conservatore di Boris Johnson, il via alle esenzioni dall'obbligo di auto-isolamento imposto dall'8 giugno - anche in assenza di sintomi da Covid 19 - a chiunque arrivi o rientri Oltremanica dall'estero. Lo conferma la Bbc, dopo i preannunci governativi dei giorni scorsi, precisando che la lista dei Paesi da cui sarà possibile tornare a viaggiare senza doversi isolare comprenderà non solo la gran parte dell'Ue, come già si sapeva, ma “alcune decine” di Stati in totale. Stando alle anticipazioni, rimarranno esclusi dal corridoio libero la Svezia e il Portogallo, dove il tasso di contagi non risulta ancora sotto controllo o è tornato a impennarsi. Mentre si dà per scontato il ritorno ai confini aperti con l'Italia, salvo le restrizioni per le persone sintomatiche. Sullo sfondo della svolta, le critiche all'esecutivo - già sotto tiro per altri aspetti della gestione della pandemia nel Regno, dove il numero dei morti, il più alto in Europa in cifra assoluta, continua a calare solo faticosamente - sull'efficacia e la tempistica di questa quarantena: tardiva e inefficiente, agli occhi dei detrattori. Le polemiche sono state rilanciate dalla stessa Bbc, dopo settimane di proteste di compagnie aeree e industria del turismo, in un'inchiesta secondo la quale i controlli eseguiti sono stati al dunque pochissimi; e le multe accertate - in base alle risposte parziali fornite da 12 dei 43 dipartimenti di polizia del Paese - addirittura solo due di numero. Tanto da indurre un'ex ministra Tory, Theresa Villiers, a bollare la misura come “inutile” sul fronte della precauzione reale del Covid-19 e “dannosa” per il business dei trasporti. Il ministero dell'Interno continua viceversa a difendere “il fondamento scientifico” del provvedimento, giustificato a tutela della “salute pubblica” e contro i timori d'un secondo picco di casi reimportati da fuori; sostenendo che il limitato numero di multe e controlli si deve al “generale rispetto” dei viaggiatori delle indicazioni. Ma intanto da lunedì si cambia registro.