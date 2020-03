Coronavirus ultime notizie. Più di 600 morti in Spagna nelle ultime 24 ore. Usa, aumentate di 11 volte in una settimana le domande di sussidi di disoccupazione

14:03 Polonia: senza aiuti di Stato, il 69% delle imprese potrebbe dover licenziare

Secondo un’indagine realizzata dalla Lewiatan Confederation, potrebbero essere necessari tagli di posti di lavoro nel 69% delle imprese polacche a causa del coronavirus. In Polonia, dove il prossimo 10 maggio dovrebbero tenersi le elezioni presidenziali, le autorità hanno annunciato misure per oltre 200 miliardi di zloty (47,9 miliardi di dollari) a sostegno dell'economia, mentre la banca centrale ha tagliato i tassi per la prima volta in cinque anni. «L’indagine mostra che la situazione delle aziende è molto difficile», ha dichiarato Jacek Mecina della Lewiatan Confederation. «Le scelte su quali saranno prese le decisioni aziendali dipenderanno dalla velocità in cui saranno messi in opera i strumenti per aiutare le imprese». Il 47% di coloro che hanno risposto all’indagine ha affermato di poter attendere un massimo di tre settimane per ricevere aiuti di Stato prima di iniziare a licenziare il personale. A febbraio la disoccupazione polacca era stabile al 5,5%.