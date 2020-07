Coronavirus ultime notizie. Usa, superati i 70mila nuovi casi nelle 24 ore: è record

07:17 Usa, superati i 70mila nuovi casi nelle 24 ore, è record

Stati Uniti: nelle ultime 24 ore, secondo il consueto report Reuters-Tally, ci sono stati 70.272 nuovi contagi. Si tratta della cifra più alta dall’inizio della pandemia. Le morti sono ormai circa 138.000, con un incremento nelle 24 ore di 969, il più alto sin dal 10 giugno. Il conteggio dei contagiati di oggi supera il precedente record stabilito venerdì scorso, quando i casi erano aumentati di 69.070. Le infezioni stanno aumentando in quasi tutti gli stati, ama in particolare in Florida, che ha riportato un aumento record di oltre 15.000 nuovi casi di Covid-19 nelle 24 ore domenica scorsa, mentre l'amministrazione Trump ha rinnovato l’invito a riaprire le scuole. Se la Florida fosse uno stato indipendente, si classificherebbe al quarto posto nel mondo per il numero di nuovi casi quotidiani.

Il dottor Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive del governo, ha avvertito che i casi nell’intero Paese potrebbero presto raggiungere i 100.000 al giorno se gli americani non adottassero tutti insieme le misure necessarie per arrestare la diffusione del virus.