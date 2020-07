Coronavirus ultime notizie. Italia: indice Pmi manifatturiero sale a 47,5 a giugno, è contrazione. De Guindos (Bce): rischio Ue a 2 velocità

8:49 De Guindos (Bce),avanti con riforme, rischio Ue a 2 velocità

La Bce è “pronta a ricalibrare le misure non convenzionali e i suoi programmi pandemici”, a patto però che ci sia consapevolezza che Francoforte non è “onnipotente”. Per questo, “il principale antidoto non sarà la politica monetaria, bensì l'azione di riforma e di bilancio dei governi”. Lo afferma il vicepresidente della Bce Luis De Guindos, in un'intervista in apertura della Stampa in cui mette in guardia sul rischio di un'Europa a due velocità ed esorta l'Italia a essere più competitiva. “La politica monetaria non è la sola arma a nostra disposizione. Stavolta la prima linea di difesa è stata la politica di bilancio nazionale. È andata bene, ma la risposta è stata asimmetrica, perché l'azione non può essere la stessa ovunque e non tutti i Paesi hanno gli stessi spazi di manovra”, osserva De Guindos. “Ecco perché credo che una risposta fiscale pan-europea sia così importante. Per evitare una ripartenza a due velocità”, che è “l'elemento che più preoccupa”, sottolinea De Guindos. E' per questo che “servono una unione monetaria completa, una vera unione bancaria, un solo mercato dei capitali e uno strumento fiscale congiunto”. In merito all'Italia, “il problema è legato anzitutto alla crescita che già prima del coronavirus era prossima allo zero. È una questione di produttività, di competitività e di riforme strutturali da completare”, dichiara De Guindos. “In questa fase della crisi, le politiche di bilancio nazionali devono essere espansive. Nel breve termine non c'è alternativa, se non spendere. Ma una volta che l'emergenza sarà alle nostre spalle, tutti i Paesi con un alto livello di debito - e non solo l'Italia - dovranno ricominciare ad affrontare il problema della sostenibilità nel medio termine e del rispetto dei parametri comunitari”.