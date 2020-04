Coronavirus, app «Immuni» sotto la lente del Copasir

13:15 Coronavirus ultime notizie: Scontro Lombardia Lazio sulle Rsa: per Fontana delibere uguali, «è falso» la replica di Zingaretti

Per il governatore della Lombardia Attilio Fontana la miglior difesa è l’attacco. Così a Ragio Padania il governatore respinge le accuse di una careza organizzativa nella sua regione e parla, in relazione alle Rsa, di problemi comuni. Per Fontana, infatti, una delibera simile a quella della Lombardia sulle Rsa «era stata presa dal Lazio. Ma al governatore del Lazio non è stato fatto alcun tipo di contestazione». Secondo Fontana, nel mirino c’è organizzazione lombarda e lui stesso in quanto rappresentante di una certa parte politica. «Si sta facendo quel fuoco incrociato - ha aggiunto - che è sempre stato fatto quando al governo c’era un rappresentante del centrodestra. Qui al governo c’è un rappresentante non del centrodestra, ma in Lombardia c’è un rappresentante del centrodestra». Il problema delle Rsa, sostiene, non è lombardo, laziale o italiano ma europeo «quando si riesce ad inserire un virus letale come questo in un luogo dove sono ricoverati - afferma il presidente della Regione - i soggetti più deboli, si rischia di fare veramente un disastro. Però tutte queste cose non vengono dette e si cerca di attaccare l’organizzazione lombarda». Pronta la replica dell’omologo della regione Lazio Nicola Zingaretti «Nessuna promiscuità tra positivi e negativi nelle Rsa del Lazio, nessuna facilità nel contagio, nessun caso Lombardia nel Lazio. Anzi l’opposto di quanto sembra essere stato fatto in Lombardia”. Zingaretti, con una nota, invita Fontana ad informarsi bene prima di accusare «ancora una volta - si rammarica Zingaretti - la Regione Lazio si trova a smentire una bufala diffusa per infangare il lavoro fatto durante questa emergenza dalla giunta Regionale del Lazio».

Entra nella querelle anche l’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato «Fontana non si permetta di mistificare, nel Lazio si sono create Rsa esclusivamente Covid per pazienti positivi che secondo le indicazioni cliniche non necessitano di ricovero ospedaliero. Lunedì ne apriremo una interamente pubblica a Genzano di Roma».