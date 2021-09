Coronavirus ultime notizie. «Ue: Usa limitano ingresso vaccinati Astrazeneca? Aspettiamo dettagli»

10:01 Fedriga: nella Lega non c’è spazio per i No-Vax

“Non dobbiamo tradurre anche l'epidemia in una lotta tra bande. Dobbiamo convincere i cittadini a vaccinarsi, ma senza condannare chi ha paura altrimenti rischiamo di schiacciarlo verso la parte no vax. Nel primo partito d’Italia è normale che ci siano correnti diverse, ma dentro la Lega non c'è spazio per i no vax”. A The Breakfast Club, su Radio Capital, Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle regioni, commenta l’uscita dalla Lega dell'eurodeputata no vax Francesca Donato. “Non sono per l’obbligo vaccinale, potrebbe avere l’effetto contrario. Con l’obbligo per i sanitari non abbiamo avuto il 100% dei vaccinati. È uno strumento semplice, ma il risultato non si raggiunge. Noi non dobbiamo nascondere quello che dicono i no vax, dobbiamo smentirli”.