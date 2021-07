Coronavirus ultime notizie. Istat: a maggio produzione industriale in calo dopo 5 mesi crescita

8:42 Cdc e Fda rispondono a Pfizer: con due dosi si è sicuri

In una dichiarazione congiunta, i Cdc (Centers for Disease Control and Prevention) e la Fda statunitensi hanno commentato la dichiarazione di Pfizer su una eventuale terza dose di vaccino da distribuire per aumentare l’efficacia verso le varianti (leggi sotto, ndr). Le persone che hanno ricevuto un ciclo completo di vaccinazioni «sono protette dalle forme più gravi e dai decessi, inclusi quelli che possono essere causati dalle varianti attualmente in circolazione, come quella Delta. Praticamente tutti i ricoveri ospedalieri e i decessi dovuti al Covid 19 si riscontrano tra persone non vaccinate. Incoraggiamo quindi - prosegue il comunicato congiunto - gli Americani che non si sono ancora vaccinati a farlo il più presto possibile, in modo da proteggere se spessi e la comunità. Chi è stato pienamente vaccinato, non ha attualmente bisogno di un ulteriore incremento. Fda, Cdc e Nih (National Institutes of Health) stanno perseguendo un rigoroso processo, basqato su dati scientifici, per capire se un eventuale incremento sia necessario. Questo processo prendo in esame dati di lavoratorio, trials clinici e dati di comunità, che possono tenere conto dei dati forniti da singole industrie farmaceutiche, ma non si affidano unicamente a questi»