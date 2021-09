Coronavirus ultime notizie. Biontech chiederà presto ok per vaccino a bimbi dai 5 anni

7:56 Usa, stretta di Biden sui vaccini: obbligo per lavoratori federali

Mentre gli Stati Uniti stanno affrontando un nuovo aumento dei contagi di Covid-19 a causa della diffusione della variante Delta, il presidente Joe Biden ha deciso di rendere obbligatorio il vaccino contro il coronavirus per tutti gli impiegati federali. La misura fa parte di una strategia più ampia del presidente democratico, sintetizzabile in sei punti, che mira a incoraggiare chi non ha ancora ricevuto la prima dose a immunizzarsi e a promuovere nuovi modi per proteggere i vaccinati. Tra gli obiettivi, quello di mantenere aperte le scuole in sicurezza e di stimolare la ripresa economica. Biden firmerà il nuovo ordine esecutivo poche settimane dopo aver disposto la vaccinazione o, in alternativa, i test per i lavoratori federali. Non è chiaro se la misura includerà eccezioni per questioni religiose o mediche.

Più di 208 milioni di americani hanno ricevuto almeno una dose e 177 milioni risultano completamente vaccinati, ma i casi confermati sono aumentati nelle ultime settimane arrivando a una media di circa 140.000 contagi e mille morti al giorno, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. Un sondaggio Ap-Norc condotto ad agosto ha rilevato che il 55% degli americani è favorevole all’obbligo vaccinale per i dipendenti del governo, mentre il 21% è contrario. Il presidente Joe Biden aveva annunciato inizialmente una “liberazione” dalla pandemia per il 4 luglio ma le infezioni, dopo un iniziale crollo, sono ricominciate a salire a causa della variante Delta, più contagiosa. I contagi sono stati rilevati in particolare tra le persone non immunizzate. «La pandemia dei non vaccinati è una tragedia prevenibile», ha scritto su Twitter Biden, «Se non sei stato vaccinato, fallo ora. Potrebbe salvare la tua vita e quella di chi ami».