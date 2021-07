Coronavirus oggi. Vaccini, ricorso al Tar di 300 operatori sanitari contro l’obbligo

10:02 Dad solo per i non vaccinati, l’assessore alla sanità dell’Emilia Romagna fa infuriare le famiglie



In Emilia Romagna è scontro tra i comitati dei genitori “No Dad” e l’assessore alla sanità dell’Emilia Romagna Raffaele Donini. Oggetto del contendere le ultime dichiarazioni dell’assessore in tema di scuola e obbligo vaccinale. Secondo Donini solo con la vaccinazione della popolazione in età scolastica dai 12 ai 19 anni «la scuola potrà affrontare la ripartenza senza più ricorrere alla didattica a distanza, perché credo sia giusto, per la popolazione vaccinata, che possa sottrarsi a qualunque provvedimento di quarantena e di didattica a distanza, qualsiasi scenario epidemiologico dovessimo avere in autunno». Parole che sono state lette dai Comitati aderenti alla Rete Nazionale Scuola in Presenza alla Regione Emilia Romagna come potenzialmente discriminatorie nei confronti degli studenti che dovessero decidere di non vaccinarsi. «Qualsiasi atto normativo, provvedimento ministeriale o regionale che ne possa scaturire risulterebbe fortemente discriminatorio, irragionevole e palesemente in contrasto con i principi costituzionali e del diritto dell'Ue. Il libero accesso all'istruzione, garantito dall'art. 34 della Costituzione, verrebbe vincolato all'imposizione (formale o indotta) del vaccino anti Covid-19 agli studenti, con la conseguenza che per accedere alla scuola in presenza i ragazzi di fatto sarebbero obbligati a farlo, in palese contrasto con l’art. 32, comma 2 della Costituzione che afferma come “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario, se non per disposizione di legge”. Nella nota il comitato riconosce l’efficacia dei vaccini come strumento di contrasto alla pandemia pur notando come non ci sia unità di vedute sull’utilità della somministrazione ai minorenni in età scolare (per cui l’infezione da Covid non rappresenta un rischio). Ad essere contestato è semmai l’eventuale discriminazione che si verrebbe a creare qualora gli studenti vaccinati dovessero essere esentati da eventuali misure di contrasto al contagio come la didattica a distanza o le quarantene.