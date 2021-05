Corinavirus oggi: Australia valuta chiusura frontiere fino al 2023. In Italia sale ancora l’indice Rt

8:18 Di Lorenzo (produzione vaccini AZ): «Utile sospendere diritti vaccini, ma rischio produttori approssimativi»

«L'Università di Oxford e la multinazionale AstraZeneca hanno operato decidendo di vendere il vaccino al costo industriale. Possiamo dire che si sono volontariamente autosospesi il brevetto rinunciando a qualunque guadagno sulla proprietà intellettuale». Così, al Messaggero, sulla liberalizzazione dei brevetti, Piero Di Lorenzo, amministratore delegato e presidente di Irbm, la società italiana che lavora insieme ad Astrazeneca nella produzione dei vaccini anti Covid. «In linea di principio - aggiunge Di Lorenzo - sospendere con un atto d'imperio la protezione della proprietà intellettuale dei vaccini in un momento di estrema gravità a livello globale come quello attuale mi sembra quasi obbligatorio non solo dal punto di vista etico, ma anche utilitaristico per i paesi dei paesi più ricchi che comunque stanno avviandosi ad una sorta di immunità collettiva. Il mondo globalizzato non consente troppo egoismo: il virus continuerà a circolare fino a quando non sarà immunizzata tutta l'umanità. E come conseguenza di questa circolazione le varianti prolifereranno». «Oltre agli investimenti e al lavoro – fa notare Di Lorenzo - bisogna considerare che parlare solo di liberalizzazione dei brevetti non significa granché perché il problema maggiore è il trasferimento delle tecnologie e del know how che l'inventore dovrebbe organizzare in favore di tante società sconosciute candidate a produrre. Ma di cui, non avendole scelte, non ha potuto testare e valutare le competenze, la capacità produttiva, l'affidabilità industriale, gli standard di sicurezza. Si rischia di creare un mercato di produttori approssimativi e non controllati perché poi la società che ha messo a punto la tecnologia non avrebbe le risorse umane e neanche la convenienza per verificare la qualità e la sicurezza del prodotto, a parte i tempi necessari che si possono quantificare in anni. Si rischierebbe di dare spazio a produzioni di serie B ad alto rischio ovviamente destinate ai Paesi poveri, e non mi sembra un risultato eticamente superlativo».