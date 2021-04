Coronavirus ultime notizie. Garavaglia (Turismo): «Riaprire attività appena i numeri lo consentono, possibile data il 2 giugno»

8:14 80 sindaci cosentini scrivono a Longo e Spirlí: vogliamo chiarimenti, sistema vaccini non funziona

«È ormai documentato e di dominio pubblico il mancato funzionamento della piattaforma per le prenotazioni dei cittadini e, in aggiunta, la circostanza che quei pochi casi prenotati lo sono soltanto presso sedi di altre Asp (e non in quella di Cosenza) e/o in centri vaccinali distanti centinaia di chilometri dal luogo di residenza, ciò comportando gravi problematiche soprattutto per le persone anziane (spesso senza parenti vicini) e per i cosiddetti fragili (categoria alla quale spesso sono resi difficili spostamenti lunghi)». È quanto scrivono 80 sindaci della provincia di Cosenza in una lettera indirizzata al presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino Spirlì, al commissario alla Sanità della Calabria Guido Longo, al direttore generale dipartimento Salute della Regione Calabria e al commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 per esigere risposte e chiarimenti. I sindaci saranno oggi in Regione per conoscere l'organizzazione del piano vaccinale e della distribuzione dei vaccini.