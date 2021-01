Coronavirus ultime notizie: accordo Sanofi-BioNTech per produzione vaccino

07:23 In Australia nessun contagio da dieci giorni

L’Australia ha registrato il decimo giorno consecutivo senza nuovi casi di Covid-19, consentendo al suo stato più popoloso, il Nuovo Galles del Sud, di allentare le restrizioni per il coronavirus dopo aver controllato un cluster in rapida diffusione. Il Nuovo Galles del Sud non ha registrato casi locali per 10 giorni dopo i numeri bassi (a una cifra) all'inizio di gennaio. Lo stato del Victoria, che ospita gli Australian Open di tennis, non ha avuto alcun caso in tre settimane.

Il ministro federale della sanità Greg Hunt ha rivendicato che il successo del Paese arriva in un momento in cui i casi globali di coronavirus hanno superato i 100 milioni con il bilancio delle vittime che supera i 2 milioni.

L'Australia ha registrato più di 22.000 casi locali dall'inizio della pandemia e 909 decessi. La situazione ha consentito al premier del Nuovo Galles del Sud Gladys Berejiklien di allentare le restrizioni a partire da venerdì, comprese le regole sull'uso delle mascherine e sulle feste in casa, i matrimoni, i funerali e i luoghi di culto. Le restrizioni erano iniziate alla fine dello scorso anno per arginare i cluster di virus nelle spiagge settentrionali e nei sobborghi occidentali di Sydney.

Le epidemie hanno visto altri stati e territori chiudere i confini o limitare i viaggi dal Nuovo Galles del Sud. Berejiklien ha detto che le restrizioni sarebbero state ulteriormente allentate in due settimane se non ci fossero stati ulteriori casi, aggiungendo che stava «trovando il giusto equilibrio» tra crescita economica e controllo del virus. «Entrambi vanno di pari passo, non puoi avere un'economia aperta a meno che non ti assicuri di avere le impostazioni sanitarie corrette», ha detto il premier dello stato.

Nonostante il suo relativo successo nella gestione della pandemia, i confini internazionali dell'Australia rimarranno probabilmente chiusi quest'anno, anche se potrebbero esserci accordi di viaggio esclusivi con i vicini del Pacifico meridionale.