Coronavirus, ultime notizie. Ocse: senza lockdown in Italia 500mila morti. Bolsonaro fa il test: ha i sintomi del virus

10:20 Dombrovskis: «L’impatto della pandemia sull’economia è più grave del previsto»

Quest’anno l’economia Ue subirà una grave recessione a causa della pandemia di coronavirus, nonostante una risposta politica rapida e globale sia a livello dell’Unione che a livello nazionale. Poiché la revoca delle misure di confinamento procede a un ritmo più graduale di quello ipotizzato nelle previsioni di primavera, l’impatto sull’attività economica del 2020 sarà più significativo rispetto a quanto previsto. Lo indica la Commissione europea nel rapporto di previsione economica d'estate. Il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis ha indicato che «l’impatto economico del confinamento è più grave di quanto avevamo inizialmente previsto. Continuiamo a navigare in acque agitate e siamo esposti a molti rischi, tra i quali un’altra massiccia ondata di contagi. Al di là di qualsiasi altra considerazione, le previsioni sono un esempio eloquente della necessità di concludere un accordo sul nostro ambizioso pacchetto per la ripresa, NextGenerationEU, per aiutare l’economia». Il vicepresidente Dombrovskis ha indicato che «per quanto riguarda i prossimi mesi di quest’anno e il 2021 è lecito attendersi una ripresa, ma dovremo sorvegliare da vicino il rischio che avvenga a ritmi diversi». Il commissario all'economia Paolo Gentiloni ha indicato che «in tutta Europa la risposta politica ha permesso di ammortizzare i danni per i nostri cittadini, ma la situazione rimane caratterizzata da disparità, disuguaglianze e insicurezza crescenti. Ecco perché è così importante raggiungere rapidamente un accordo sul piano di ripresa proposto dalla Commissione: per infondere nelle nostre economie, in questo periodo critico, sia nuova fiducia che nuove risorse finanziarie». La Commissione indica che l’impatto della pandemia sull’attività economica è stato già considerevole nel primo trimestre del 2020, anche se la maggior parte degli Stati membri ha iniziato a introdurre misure di confinamento solo a partire da metà marzo. Con un secondo trimestre del 2020 caratterizzato da un periodo più lungo di perturbazioni e di confinamento, si prevede che la produzione economica avrà subito una contrazione significativamente maggiore rispetto al primo trimestre. Tuttavia i primi dati relativi a maggio e giugno «indicano che il peggio potrebbe essere passato. Si prevede che la ripresa acquisti vigore nella seconda metà dell’anno, pur rimanendo incompleta e disomogenea tra gli Stati membri».

Lo shock subito dall’economia della Ue è simmetrico, in quanto la pandemia ha colpito tutti gli Stati membri, ma si prevede che tanto il calo della produzione nel 2020 quanto il ritmo della ripresa nel 2021 saranno caratterizzati da notevoli differenze. In base alle previsioni attuali, le differenze a livello di entità dell'impatto della pandemia e di rapidità del recupero nei diversi Stati membri saranno ancora più pronunciate rispetto a quanto previsto in primavera.

Secondo la Commissione europea i rischi che gravano sulle previsioni sono «eccezionalmente elevati ed orientati in generale verso un peggioramento». La portata e la durata della pandemia e delle eventuali misure di contenimento che potrebbero rivelarsi necessarie «rimangono essenzialmente un'incognita». Le previsioni si basano sulle ipotesi che le misure di contenimento andranno via via allentandosi e che non si verificherà una «seconda ondata» di contagi. Per Bruxelles «ci sono rischi concreti che il mercato del lavoro possa subire a lungo termine ripercussioni maggiori del previsto e che le difficoltà di liquidità possano tradursi in problemi di solvibilità per molte imprese». Vi sono inoltre rischi per la stabilità dei mercati finanziari ed esiste il pericolo che gli Stati membri non riescano a coordinare in misura sufficiente le risposte politiche nazionali. Anche l’eventuale mancata conclusione di un accordo sulle future relazioni commerciali tra il Regno Unito e la Ue potrebbe rallentare la crescita, in particolare nel Regno Unito. Più in generale, le politiche protezionistiche e un’eccessiva presa di distanza rispetto alle catene di produzione globali «potrebbero inoltre incidere negativamente sugli scambi commerciali e sull’economia a livello mondiale». Esistono comunque anche possibilità che la situazione possa evolvervi in senso positivo, per esempio in conseguenza della disponibilità in tempi rapidi di un vaccino contro il coronavirus. Le stime di oggi non tengono conto del piano di ripresa proposto della Commissione, che si incentra su un nuovo strumento, NextGenerationEU, in quanto non è stato ancora approvato. Anche un accordo sulla proposta della Commissione è considerato quindi «un rischio in senso positivo». Più in generale, non si può escludere una ripresa più rapida del previsto, in particolare se la situazione epidemiologica consentirà una revoca più veloce, rispetto a quanto ipotizzato, delle restrizioni ancora in vigore.