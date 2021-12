Coronavirus ultime notizie. Iss, non vaccinato rischia morte 9 volte più di vaccinati da meno di 5 mesi

8:17 Moratti (Lombardia), tamponi anche ai no-vax, sono necessari

A differenza di quanto farà il Veneto, come annunciato dal suo presidente Luca Zaia, la Lombardia “proseguirà a fare i tamponi” anche ai no-vax, perché sono necessari per poter sequenziare il virus. A riferirlo in un'intervista a La Stampa è l'assessore lombardo al Welfare Letizia Moratti che precisa: “Noi sequenziamo tutti quelli positivi alla ricerca di varianti”. I numeri del contagio nel resto d'Europa sono “preoccupanti” e anche in Lombardia i contagi sono in aumento. “Per questo ci aspettiamo un peggioramento della situazione”, dichiara la vicepresidente della Regione secondo la quale servono “misure più restrittive” a partire dall'”obbligo di mascherina all'aperto, in tutta Italia, a prescindere dagli assembramenti”. In ogni caso Moratti si aspetta che il Natale “sarà sicuramente più sereno rispetto all'anno scorso”, e questo “grazie ai vaccini”. Moratti non è per l'obbligo vaccinale. “Preferisco convincere piuttosto che obbligare - afferma - e, come detto, i numeri ci danno ragione”.

