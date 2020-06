Coronavirus, ultime notizie. Merkel, non abbiamo creato il Mes per non usarlo. Record in Brasile: quasi 47mila contagi in 24 ore

9:14 Guterres (Onu), serve una strategia globale

Il 26 giugno del 1945, 50 Stati firmarono lo Statuto delle Nazioni Unite e in occasione del 75esimo anniversario, il Segretario generale dell'Onu António Guterres, in un'intervista su Repubblica realizzata dalla Lena (alleanza di otto giornali europei) traccia un bilancio dell'Organizzazione e parla dell'emergenza Coronavirus. “Il Consiglio di sicurezza rispecchia gli equilibri di potere alla fine della Seconda guerra mondiale ed è evidente che non è in linea con le necessità dei tempi presenti -spiega - Ma sarebbe ingiusto vederci solo come un mostro burocratico. Metà degli aiuti umanitari nel mondo passa attraverso l'Onu. In questo momento, durante la pandemia di coronavirus, stiamo aiutando 110 milioni di persone in 64 Paesi”. L'anno scorso “abbiamo fornito assistenza alimentare a 87 milioni di persone e metà dei vaccini nel mondo è disponibile grazie all'aiuto dell'Onu” aggiunge. Nell'affrontare la pandemia “le strategie sono diversissime tra un Paese e l'altro” a causa dei “rapporti disfunzionali fra le maggiori potenze” osserva. C'è bisogno “di una leadership globale, altrimenti non potremo rispondere efficacemente a sfide come una pandemia”. A un certo momento, per Guterres, si dovrà indagare su come sia emerso il coronavirus, “come abbia fatto a diffondersi così rapidamente e su come abbiano reagito l'Oms, gli Stati e altre entità. Conosco le persone che lavorano all'Oms e non sono controllate da nessun Paese. Agiscono in buona fede. Forse sono stati fatti errori, ma non penso che l'Oms abbia cercato di aiutare la Cina a nascondere la realtà”. Dopo la pandemia, nello scenario più ottimista, secondo il segretario generale dell'Onu, un coordinamento dei Paesi sviluppati potrebbe riuscire a evitare una seconda ondata e i Paesi in via di sviluppo evitare una catastrofe, con un ritorno alla normalità in “due o tre anni”. Mentre nello scenario più pessimista si rischia, senza coordinamento dei Paesi, “un disastro nell'emisfero meridionale e una seconda ondata pesante nel Nord del mondo, con conseguenze economiche terribili e una depressione mondiale di cinque o sette anni”. Guterres spera che questa crisi “svolga la funzione di un campanello d'allarme”.