Coronavirus ultime notizie. Brasile, superati i 135mila decessi. In Argentina lockdown fino all’11 ottobre

08:06 Argentina, lockdown esteso fino all'11 ottobre

Il governo dell'Argentina ha annunciato oggi una nuova estensione del lockdown per contrastare la pandemia da coronavirus, che scadeva il 20 settembre, fino all'11 ottobre. Lo riferisce l'agenzia di stampa statale Telam. La misura, ufficialmente denominata “isolamento sociale, preventivo e obbligatorio”, è stata giustificata con la motivazione che “la pandemia non permette distrazioni”, sopra tutto nel momento in cui “la cittadinanza comincia a rilassarsi” nonostante che i casi di coronavirus nelle Americhe continuino a crescere. L'annuncio è stato diffuso attraverso un video prodotto dall'ufficio stampa presidenziale con una voce in off, anche se in mattinata il presidente Alberto Fernández lo aveva anticipato, senza però precisarne i tempi. Il ripetersi delle proroghe del lockdown ha causato nelle ultime settimane varie proteste da parte di settori della popolazione, che in almeno tre occasioni hanno deciso di scendere in piazza per criticare il governo. Secondo gli ultimi dati resi noti dal ministero della Sanità, in Argentina vi sono da marzo 601.713 contagiati dal Covid-19, di cui 12.491 sono morti.